JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Nikita Mirzani kembali mengunggah pose seksinya lewat instagram pribadi @nikitamirzanimawardi_17 belum lama ini. Kini, aktris yang lekat dengan image seksi itu memperlihat pose ketika dirinya mengenakan pakaian menerawang. Tapi ada yang berbeda dengan tampilan rambut yang diperlihatkan aktris 32 tahun itu, Niki sapaan akrabnya berpose dengan rambut panjang.

Baca juga: Setelah Thor: Ragnarok, Zachary Levi Didapuk Jadi Tokoh Utama Shazam

Sontak saja warganet yang melihatnya lantas berkomentar. Bukan komentar negatif, justru Niki mendapat komentar positif. Pasalnya warganet menganggap ibu dua anak itu semakin terlihat cantik dengan tampilan rambut panjangnya.

"Bagusan panjang mbak rambutnya,klo pendek kelihatan nakal dan galak... Klo panjang cantik bgt," tulis @myyusri_.

"Cantik bangett kalau begini..," tulis @w_share.

"Lebih keliatan cantik klo rambutnya panjang kaa @nikitamirzanimawardi_17 ❤," tulis @alleyaagustiana.

Dalam pose tersebut, Nikita terlihat memberikan pose tampak samping. Begitu jelas terlihat baju hitam yang dikenakannya menerawang. Namun tak ada rasa ekspresi wajah canggung yang diperlihatkan Nikita melainkan wajah yang agak serius.

Tak ketinggalan mantan istri dari Sajad Ukra ini sedikit membubuhkan kalimat motivasi untuk mewakili posenya tersebut. Dalam tulisan itu, Nikita menulis bahwa terlalu banyak berpikir akan membuat seseorang takut untuk melewati hidupnya. Tulisan itu pun disematkannya dengan bahasa Inggris.

"Too many think just make you afraid to pass your life," tulis Nikita Mirzani.

Baca juga: Bikin Bangga! 7 Episode Awal Zak Storm Digarap oleh Animator Indonesia

Sebelumnya, Nikita juga sempat mengunggah sebuah pose seksi lewat laman instagramnya. Kala itu, Niki berpose dengan baju yang sedikit seksi. Tetapi berkat posenya itu, Niki justru dinilai memiliki kemiripan dengan salah seorang aktris hollywood Marilyn Monroe.

Semantara itu, Nikita Mirzani juga tengah dilanda masalah pelik lantaran dirinya harus berurusan dengan pihak berwajib, lantaran diduga menulis cuitan yang menghina Jenderal. Tapi Niki pun telah membantahnya, lantaran akun twiternya telah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

(edi)