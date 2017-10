LOS ANGELES – Setelah sukses besar-besaran lewat IT pada September lalu, box office Amerika harus menghadapi penurunan pendapatan sepanjang Oktober ini. Tak satu pun film box office di bulan Oktober yang mampu mengumpulkan penghasilan fantastis. Termasuk juga Jigsaw.

- Baca Juga: Wow, Kim Kardashian Berubah Jadi Madonna di Pesta Halloween

Sebagai penguasa box office edisi 27-29 Oktober 2017, Jigsaw hanya mampu meraih pendapatan USD16,2 juta. Pendapatan ini kalah dari penghasilan Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween ketika memimpin box office pekan lalu yang memperoleh USD21,6 juta.

Walau minggu lalu mendapat penghasilan cukup lumayan, tapi Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween harus rela pendapatannya menurun lebih dari 50%. Di minggu ini, film horor komedi itu hanya mampu meraup penghasilan USD10 juta yang membawa mereka melorot ke peringkat 2.

Soal penurunan pendapatan box office Amerika yang lumayan drastis sepanjang Oktober ini, pengamat Paul Dergarabedian dari ComScore menyebut bulan ini sebagai momen yang berat. Dergarabedian menyebut bulan ini memang tak ada film yang benar-benar menarik minat moviegoers.

“Ini semua soal momentum di box office. Tak ada satu pun film di bulan ini yang benar-benar menarik minat,” tutur Dergarabedian seperti dilansir Los Angeles Times, Senin (30/10/2017).

Tapi Dergarabedian melihat box office Amerika akan kembali bangkit November besok. Pasalnya, ada film-film blockbuster yang akan dirilis pada November nanti, yakni Thor: Ragnarok dan Justice League.

- Baca Juga: Jelang Penayangan Film Biopik Chrisye, Velove Vexia Terlihat Antusias

“November bisa jadi monster. Dan kita perlu itu. Antara Thor dan Justice League saja, menurutku, cukup ironis sebenarnya, bisa menjadi yang terbesar sepanjang November,” lanjut Dergarabedian.

Berikut adalah top 10 box office Amerika edisi 27-29 Oktober dilansir Box Office Mojo:

1. Jigsaw — USD16.3 juta

2. Boo 2! A Madea Halloween — USD10 juta

3. Geostorm — USD5.7 juta

4. Happy Death Day — USD5.1 juta

5. Blade Runner 2049 — USD4 juta

6. Thank You for Your Service — USD3.7 juta

7. Only the Brave — USD3.4 juta

8. The Foreigner — USD3.2 juta

9. Suburbicon — USD2.8 juta

10. IT — USD2.5 juta

(kem)