LOS ANGELES – Taylor Swift telah merilis video klip ...Ready for It? pada 26 Oktober 2017, yang langsung menarik perhatian publik. Tak hanya karena ini karya terbaru Swift, namun juga karena penampilan ‘telanjang’ kekasih Joe Alwyn tersebut.

Taylor sejatinya tak benar-benar telanjang dalam video ...Ready for It? Penyanyi 28 tahun itu hanya mengenakan bodysuit berwarna senada dengan kulitnya. Inilah yang membuat ia seolah tak memakai apa pun.

Meski begitu, fans dan netizen langsung membuat heboh dengan tak berhenti mengomentari penampilan polos Swift tersebut. Entah jengah atau apa, namun solois kelahiran 1989 tersebut langsung merespons komentar-komentar netizen tentang penampilannya.

Lewat sebuah postingan Instagram Story, pada 27 Oktober 2017, Swift merespons pro dan kontra di antara netizen. Dengan gaya khas sindirannya, Taylor mengaku senang dengan respons yang diberikan publik kepadanya.

“Ini benar-benar menghangatkan hatiku karena orang-orang memiliki begitu banyak hal untuk diutarakan terkait bodysuit itu,” tulisnya.

Telanjang sejatinya hanya satu dari begitu banyak interpretasi dari video klip ...Ready for It?. Selain melihat video klip tersebut sebagai adegan Taylor telanjang, penonton juga berpendapat adegan ini mirip dengan film Ghost in the Shell.

Sejak perilisan teaser-nya, publik memang sudah mengaitkan ...Ready for It? dengan film sci-fi Ghost in the Shell dan Blade Runner. Adegan Swift berjalan memasuki sebuah ruang misterius dengan jubah bertudung mengingatkan netizen pada adegan dalam Blade Runner.

Selain terinspirasi Ghost in the Shell dan Blade Runner, ... Ready for It? juga penuh dengan pesan misterius dari Taylor. Salah satu pesan yang berhasil dipecahkan oleh fans adalah angka 8991 yang ada di awal video klip. Fans menduga itu adalah angka tahun kelahiran Taylor dan sang kekasih, Joe Alwyn.

... Ready for It? merupakan video klip terbaru hasil kerja sama Swift dan Joseph Khan. Sebelumnya, mereka sudah bekerja sama untuk video klip Swift lainnya, seperti Blank Space, Bad Blood, Wildest Dreams, Out of the Woods, serta Look What You Made Me Do.

Sementara itu, ... Ready for It? merupakan lagu kedua yang dirilis dari album terbaru Swift, “Reputation”. Album berisi 15 lagu itu baru akan dirilis pada 10 November mendatang. Selain ... Ready for It? ada dua lagu lain yang juga sudah dirilis dari album ini, yakni Look What You Made Me Do dan Gorgeous.

(SIS)