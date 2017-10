LOS ANGELES – Pecinta musik tampaknya masih menggandrungi lagu Rockstar milik Post Malone feat 21 Savage. Buktinya, single itu masih betah bertahan di puncak Billboard Hot 100 selama dua pekan berturut-turut.

Rockstar masih lebih unggul dari Bodak Yellow yang selama 3 pekan sebelumnya menjadi penguasa Billboard Hot 100. Lagu milik Cardi B tersebut pekan ini harus puas duduk di posisi runner up.

Tak banyak perubahan dalam posisi tiga besar Billboard Hot 100 pekan ini. Selain puncak dan runner up yang sama seperti pekan lalu, peringkat tiga juga masih dipegang oleh Logic featuring Alessia Cara & Khalid melalui 1-800-273-8255.

Perubahan besar terjadi di peringkat 4. Look What You Made Me Do milik Taylor Swift yang pekan lalu ada di posisi itu, kini terjun bebas ke peringkat 10. Sebagai gantinya, ranking 4 kini diduduki oleh Feel It Still dari Portugal the Man.

Secara keseluruhan, Top 10 Billboard Hot 100 masih diisi oleh nama-nama dan lagu yang sama dengan pekan lalu. Hanya pergantian di sejumlah peringkat saja yang membuat tangga lagu pekan ini berubah.

Unforgettable yang pekan lalu menjadi juru kunci, minggu ini naik satu peringkat ke posisi 9. Sementara Too Good at Goodbyes dari Sam Smith harus rela turun satu peringkat ke ranking 8 setelah posisinya pekan lalu digantikan oleh Demi Lovato dengan Sorry Not Sorry.

Berikut adalah deretan Top 10 Billboard Hot 100:

1. Rockstar – Post Malone featuring 21 Savage

2. Bodak Yellow (Money Maves) – Cardi B

3. 1-800-273-8255 – Logic featuring Alessia Cara & Khalid

4. Feel It Still – Portugal The Man

5. Thunder – Imagine Dragons

6. Mi Gente – J Balvin & Willy William featuring Beyonce

7. Sorry Not Sorry – Demi Lovato

8. Too Good At Goodbyes – Sam Smith

9. Unforgettable – French Montana featuring Swae Lee

10. Look What You Made Me Do – Taylor Swift

