SEOUL – Ada yang menarik dari Gaon Chart edisi 15-21 Oktober 2017. Dua kategori utama dalam tangga musik itu dikuasai oleh dua grup berbeda generasi. Bangtan Boys (BTS) mewakili boy band era sekarang, sementara Sechskies merupakan grup idol generasi lawas.

BTS kembali menunjukkan nama besar mereka lewat penjualan manis album terbaru mereka, ‘Love Yourself: Her’. Album terbaru Rap Monster cs itu sukses mendominasi Gaon Chart untuk kategori National Physical Albums Ranking.

Menariknya, ‘Love Yourself: Her’ naik kembali ke puncak National Physical Albums Ranking setelah minggu lalu nangkring di peringkat 5. ‘Love Yourself: Her’ menggeser dominasi Nu’est W yang minggu ini harus melorot ke posisi 6 setelah mencicipi puncak tangga lagu pekan lalu.

Selain itu, ‘Love Yourself: Her’ juga sukses menjadi satu-satunya album yang masuk dalam daftar top 5 National Physical Albums Ranking sejak September 2017. Empat album lain di top 5 merupakan album yang baru dirilis, yakni ‘Move’ dari Taemin, ‘Celebrate’ milik Highlight, BTOB dengan ‘Brother Act’, dan ‘Fantasy’ karya JBJ.

Sementara di kategori National Digital Singles Ranking, Sechskies menunjukkan dominasinya. Lagu terbaru mereka, Something Special berhasil mengalahkan lagu dari grup-grup baru. Naik satu peringkat dari pekan lalu, kini Something Special menduduki peringkat satu. Sementara lagu Missing You dari album ‘Brother Act’ milik BTOB berhasil menjadi runner-up Gaon Chart pekan ini.

Berikut daftar Top 10 Gaon Chart kategori National Digital Singles Ranking:

1. Sechskies - Something Special

2. BTOB - Missing You

3. MeloMance - Gift

4. Bolbbalgan4 - Some

5. Highlight - Can Be Better

6. Yoon Jong Shin - Like It

7. NU'EST W - Where You At

8. Bolbbalgan4 - To My Youth

9. Woo Won Jae ft. LOCO & GRAY - We Are

10. IU - Autumn Morning

Top 10 Gaon Chart kategori National Physical Albums:

1. BTS - 'Love Yourself HER'

2. Taemin - 'MOVE'

3. Highlight - 'Celebrate'

4. BTOB - 'Brother Act'

5. JBJ - 'Fantasy'

6. NU'EST W - 'W, HERE'

7. B1A4 - 'Rollin'

8. GOT7 - '7 FOR 7'

9. Rainz - 'Sunshine'

10. Lay - 'LAY 02 SHEEP'

