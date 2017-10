JAKARTA - Agnez Mo kembali menunjukkan taringnya lewat kesuksesan karier internasionalnya. Kali ini ia mengulang kesuksesan pada single pertama Long As I Get Paid lewat single kedua berjudul DAMN I Love You.



Video klip DAMN I Love You baru dirilis pada 26 Oktober 2017 di YouTube. Serupa dengan single sebelumnya, Agnez sukses meraih lebih dari 1,8 juta penonton dalam satu hari perilisan. Sementara Long As I Get Paid kini telah meraup 16 juta penonton sejak satu bulan perilisan.

Baca Juga: Tak Ingin Tersakiti oleh Cinta, Demi Lovato Pilih Hidup Melajang



Kekasih Wijaya Saputra tersebut mengumumkan kabar bahagia tersebut melalui akun Instagram-nya.



"1 MILL VIEWS ALREADY in a day!!!! The journey was CRAZY for this one music video... but it’s all worth it!!!! All looooove! To the squad who got my back... 😘😘😘," tulis Agnez sembari menyebutkan orang-orang dibalik kesuksesannya itu.





DAMN I Love You telah menyorot perhatian sejak peluncurannya. Bahkan tagar #DAMNILoveYouAGNEZMO masuk dalam top 5 trending topic Twitter Indonesia.

Baca Juga: Demi Levato Ikut Senang "Mantan Kekasihnya" Joe Jonas Tunangan dengan Sophie Turner



Lagu menyajikan gaya bermusik berbeda dari single dan mayoritas lagu milik Agnes, dengan sentuhan pop-soul-reagge yang cocok dinikmati saat musim panas. DAMN I Love Indonesia masuk dalam album debut internasional bertajuk "X" yang diluncurkan pada 10 Oktober 2017.

(edi)