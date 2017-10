JAKARTA - Seputar Indonesia mengukuhkan diri sebagai Program Berita Terfavorit di ajang penghargaan Panasonic Gobel Awards 2017. Program berita garapan RCTI ini semakin tak terkalahkan sejak tahun 2010.

Seputar Indonesia berhasil menyingkirkan program serupa termasuk Kompas Malam, Liputan 6 Petang, Redaksi Trans 7, Dunia Dalam Berita, Kabar TV One hingga Metro Hari Ini dalam pegelaran Panasonic Gobel Awards tahun ini.

"Terima kasih untuk piala ini. Terima kasih banyak untuk Panasonic Gobel Awards. Ini penghargaan yang kesekian untuk kami Seputar Indonesia," ujar salah satu perwakilan di atas panggung.

Tidak hanya itu, salah satu presenter Seputar Indonesia, Dian Mirza juga ikut memboyong trofi kemenangan. Dian terpilih sebagai Pembawa Acara Berita Pilihan Dewan Juri. Ketika menerima piala, Dian tak kuasa meluapkan kebahagiaannya. Ia mengaku tak menyangka mampu keluar sebagai juara.

Sebelumnya, Raffi Ahmad, Dahsyat, Deddy Corbuzier, Adit & Sopo Jarwo, Rumah Uya, Pesbuker, Seputar Indonesia, Najwa Shihab, Baper (RCTI), Me vs Mami hingga One Pride MMA (TV ONE) juga sudah memboyong pulang piala kemenangan di ajang Panasonic Gobel Awards 2017.

Malam puncak Panasonic Gobel Awards 2017 sendiri tengah berlangsung sejak pukul 21.00 WIB. Usung tema Ragam Pesona Indonesia, acara ini ditayangkan secara live oleh RCTI dan MNCTV.

Bakal ada 24 penghargaan yang disiapkan bagi insan pertelevisian Indonesia. Sebanyak 18 kategori merupakan kategori terfavorit pilihan keluarga dan 6 kategori terbaik pilihan juri.

Panasonic Gobel Awards 2017 diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Jumat (27/10/2017). Ajang penghargaan tersebut dihadiri oleh berbagai public figure juga perwakilan setiap stasiun televisi yang masuk nominasi.

(edi)