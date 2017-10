JAKARTA - Film garapan MNC Pictures, Me vs Mami didaulat sebagai Film Bioskop Indonesia Terfavorit di ajang Panasonic Gobel Awards 2017. Sejak dirilis pada 20 Oktober 2016, Me vs Mami memang menuai respon yang cukup positif dari masyarakat Indonesia.

Terpilihnya film tersebut rupanya menorehkan prestasi sendiri bagi tim yang terlibat dalam proses produksi. Salah satu perwakilan yang maju mengambil trofi kemenangan pun mengimbau kepada para pemirsa agar terus mendukung film buatan anak negeri.

"Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah vote Me vs Mami, buat MNC Pictures, para pemain terima kasih atas dukungannya selama ini. Yuk kita ke bioskop, kita nonton film Indonesia," ujarnya.

Film yang disutradarai oleh Ody C Harahap ini sukses menyingkirkan dua pesaing ketat, The Doll yang ditayangkan ANTV dan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 yang disiarkan ulang oleh SCTV.

Dalam masa penayangannya, Me vs Mami meraup jumlah penonton terbanyak. Terhitung, film yang dibintangi oleh Cut Mini Theo dan Irish Bella hampir menyentuh angka 400 ribu penonton.

Sebelumnya, Raffi Ahmad, Dahsyat, Deddy Corbuzier, Adit & Sopo Jarwo, Rumah Uya, Pesbuker, Seputar Indonesia, Najwa Shihab hingga One Pride MMA (TV ONE) juga sudah memboyong pulang piala kemenangan di ajang Panasonic Gobel Awards 2017.

Malam puncak Panasonic Gobel Awards 2017 sendiri tengah berlangsung sejak pukul 21.00 WIB. Usung tema Ragam Pesona Indonesia, acara ini ditayangkan secara live oleh RCTI dan MNCTV.

Bakal ada 24 penghargaan yang disiapkan bagi insan pertelevisian Indonesia. Sebanyak 18 kategori merupakan kategori terfavorit pilihan keluarga dan 6 kategori terbaik pilihan juri.

