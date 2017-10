JAKARTA - Beberapa waktu lalu, kisah asmara Ariel Tatum dan Ryuji Utomo sempat dikabarkan telah kandas. Namun kini, wanita 20 tahun tersebut memastikan kalau hubungannya dengan pesepakbola itu baik-baik saja.

Tak hanya itu, bahkan Ariel Tatum mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Ryujo Utomo sudah mendapatkan dukungan dari keluarga masing-masing.

"Baik alhamdulillah, dapat support dari keluarga," ungkap Ariel saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Kendati sudah mendapatkan restu dan dukungan dari keluarga, pemain film Oh Baby ini belum mempunyai target kapan akan meresmikan asmaranya ke jenjang pernikahan. Namun, Ariel memastikan kalau hubungannya dengan Ryuji dijalin serius.

"Kita cukup serius, cuma kedepannya bismillah saja. Enggak ada (target) sih, go with the flow saja, kalau merasa sudah saatnya Insya Allah," papar Ariel.

Dibalut keseriusan dalam sebuah hubungan, Ariel pun mengungkapkan kalau dirinya sudah terpikirkan untuk menikah. Tetapi saat ini, ia dan Ryuji masih dalam tahap mendukung dan memberikan energi positif satu dengan yang lain.

"Dimana-mana orang pacaran niatnya serius, jadi pacaran untuk serius, jasi sudah mikir sampai kesanalah. Alhamdulillah dia beri positif energy buat aku," tutupnya.

