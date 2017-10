JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Zaskia Sungkar dinilai tetap mempesona meski tampil tanpa riasan make up baru-baru ini. Netizen menganggap istri Irwansyah ini justru lebih cantik dengan wajah aslinya.



Hal ini dapat dilihat melalui postingan terbaru Zaskia di Instagram. Dalam foto yang diunggah pada 26 Oktober 2017 itu terpampang dengan jelas muka mulus kakak Shireen Sungkar.



"Tanpa make up aje sudah cantik banget," puji @lella.rudy.



"Malah kelihatan natural dan fresh," fambah @desiapriyanieci.



"Lebih cantik tanpa make up kak. Lebih enak dilihat. Cantik cantikkk," timpal @ayu_nst.

Bahkan ada salah satu netizen yang melihat wajah Zaskia dengan Irwansyah semakin hari semakin mirip satu sama lain. Ada istilah yang menyebutkan apabila tampak mirip maka mereka adalah jodoh yang tepat.

"Jadi mirip mukanya ka Irwan yaaa masyaallah semoga jodoh dunia akhirat yaa aminnn," ujar @ing_zulianti.

Sebelumnya Zaskia sudah memberitahu bahwa akan menunjukkkan wajah apa adanya melalui caption yang ditulis. Dalam keterangannya, vokalis The Sister ini merasa kantung matanya juga terlihat semakin membesar.



"< no make up day. Pardon my eyebag >," tulisnya di laman Instagram pribadinya.



Dalam foto yang diunggah, wanita 26 tahun ini terlihat duduk anggun seorang diri. Ia mengenakan pakaian hitam yang dipadukan dengan kerudung berwarna senada. Untuk menambah kesan muda, Zaskia memakai jeans berwarna terang.



Anak Mark Sungkar dan Fanny Bauty ini pun memamerkan senyum sumringah sehingga menambah kesan manis di wajahnya itu.

Sementara itu, Zaskia sendiri kini lebih aktif bekerja sebagai perancang busana. Hasil karyanya pun sempat dipamerkan dalam ajang Jakarta Fashion Week 2017 beberapa waktu lalu.



Demi menampilkan busana yang spektakuler, Zaskia sampai harus rela mengurangi jam tidur yang berujung dengan kantung mata yang menghitam sehingga terkesan seperti mata panda.





