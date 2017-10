LOS ANGELES – Lagu Thinking Out Loud tak hanya mampu mengantar Ed Sheeran meraih penghargaan Grammy Awards. Baru-baru ini, lagu tersebut juga mendapatkan penghargaan baru, yakni sertifikat Diamond.

Status Diamond baru bisa diterima oleh seorang musisi ketika karyanya sudah terjual lebih dari 10 juta kopi. Recording Industry Association of America atau disingkat RIAA, mengumumkan bahwa Thinking Out Loud menjadi lagu ke-15 yang masuk ke dalam status Diamond.

Sheeran pun langsung merayakan kabar tersebut di akun Instagram-nya. Ia berterima kasih kepada para penggemarnya di Amerika Serikat yang telah membeli karyanya sampai bisa masuk Diamond.

“Thinking Out Loud masuk Diamond di Amerika Serikat. Terima kasih kepada semua orang yang telah streaming dan mengunduh lagunya,” tulisnya.

Ironisnya, penghargaan Diamond tersebut justru diraih oleh Sheeran hanya berselang satu bulan setelah album barunya “Divided” dirilis. Dari album baru ini, ia telah mengeluarkan empat buah single, yakni Castle on the Hill, Shape of You, Perfect, dan Galway Girl.

Prestasi gemilang Sheeran tersebut sayangnya tidak bisa dirayakan bersama para penggemarnya di Asia. Sheeran baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan membatalkan sejumlah konser di Asia, termasuk Jakarta, karena cedera tangan yang dialaminya akibat terjatuh dari sepeda. Alhasil, Sheeran hanya akan tampil di Singapura, Osaka, Tokyo dan Manila.

Kenyataan ini membuat beberapa penggemar Ed Sheeran di Jakarta kecewa. Namun, mereka tetap mendoakan kesembuhannya agar bisa mengunjungi Jakarta suatu saat nanti.

