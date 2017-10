JAKARTA - Columbia baru saja merilis film terbarunya yang berjudul Flatliners. Film ini menceritakan kisah 5 calon dokter yang melakukan eksperimen merasakan mati sesaat atau mereka menyebutnya flatlining.

Usai menonton film tersebut, Mike Lewis mengaku merasa sedikit penasaran dengan perasaan mati sesaat seperti di dalam film. Meski pun ini hanya sebuah cerita film, Mike mungkin akan mencobanya jika flatlining ada di dunia nyata.



“I don’t know, I’m not sure but yeah I would like to try it karena kita lihat otak itu sesuatu yang sangat kuat. It’s a powerful organ. Kita penasaran bisa menggunakan sampai mana karena kita sebenarnya cuma pakai otak 10 persen,” jawab Mike saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis 26 Oktober 2017.



Dengan sedikit bercanda, Mike pun membayangkan apabila ia mencoba flatlining di hidupnya, mungnkin saja ia bisa menjadi seorang mutant dari X-Men.



“Jadi kalau kita buka (otak kita) sedikit lagi siapa tahu apa yang kita dapatkan, mungkin bisa jadi X-Men? I dont know,” lanjutnya.

Rasa penasaran yang dialami oleh Mike merupakan ide dasar dari pembuatan film Flatliners. Kelima calon dokter ini merasa harus melakukan eksperimen tersebut guna mengatahui jawaban seperti apa rasanya mati.

