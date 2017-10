JAKARTA - Lagi-lagi Nikita Mirzani kembali membuat publik geger lantaran posenya kelewat seksi melalui instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi_17, Kamis (26/10/2017).

Mendapat sebuah hujatan dari netizen merupakan hal yang terbilang biasa, tetapi ada cuitan netizen yang unik perihal posenya tersebut. Pada foto itu Niki, sapaan akrabnya dinilai memiliki kemiripan dengan aktris besar Marilyn Monroe.

Tak hanya itu, pose ini pun mendapat berbagai tanggapan iseng dari para netizen. Tetapi agaknya dalam pose tersebut Nikita Mirzani disejajarkan oleh netizen dengan aktris Hollywood lainnya.

"Kalo pose begini mukanya kaya maryline monroe 💚 @nikitamirzanimawardi_17," tulis @indahtsw.

"Posenya aduhhhhh............ listrik langsung konslet ⚡️⚡️⚡️⚡️," tulis @kelvin_james_marchellino.

"Kirain artis hollywood ternyata @nikitamirzanimawardi_17," tulis @mamwilliam55.

Seperti yang terlihat dalam foto itu, ibu dua anak itu sedikit memberikan pose yang menantang dimana Niki agak menonjolkan bagian bokongnya di atas sebuah sofa. Selain itu, dirinya juga mengenakan sebuah gaun hitam seksi yang tak menutupi bagian pahanya.

Kendati demikian, pemain film Nenek Gayung ini sedikit membubuhkan tulisan dalam keterangan fotonya.

"Happiness is when you feel good about yourself without feeling the need for anyone else’s approval. @nikitamirzanimawardi_17 #nikitamirzani #2017 #thenakednikita #mother #love #life #lifequotes #dailyquotes #daily #instagood #instagram #be #believeinyourself #beyou," tulis Nikita Mirzani.

Sebelumnya, Nikita juga sempat mengunggah sebuah pose yang tentunya sangat berani ketika dirinya hanya mengenakan bra. Sontak saja hal tersebut ramai menjadi perbincangan netizen. Memang image seksi kerap kali disandang oleh Nikita Mirzani.

(edh)