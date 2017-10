JAKARTA – Pasca-merilis lagu Long As I Get Paid dari album ‘X’, pada 10 Oktober 2017, Agnez Monica kini tak hanya menjadi incaran media Indonesia. Media mancanegara juga mulai menaruh perhatian terhadap karya, perjalanan karier, hingga selera fesyennya.

Vogue, majalah fesyen dan lifestyle pimpinan Anna Wintour misalnya, telah dua kali membahas Agnez melalui situsnya. Pertama, melalui artikel berjudul Indonesia’s Biggest Pop Diva is Out to Conquer the Fashion World, yang dirilis pada 25 Oktober 2016.

Dalam artikel itu, jurnalis Janelle Okwodu, lebih banyak bertutur tentang selera fesyen Agnez yang kerap memadukan busana bernuansa hip-hop dengan standar kemewahan ala Louis Vuitton, Alexander McQueen, dan Hermes.

Hampir setahun kemudian, tepatnya pada 11 Oktober 2017, Okwodu kembali mengulas Agnez melalui artikel berjudul Is America Ready for Agnez Mo? . Tak hanya membahas mengenai fesyen, dalam artikel kali ini sang jurnalis juga mengulas album terbaru Agnez Mo.

Penyanyi 31 tahun itu mengaku senang dan merasa keberadaannya diapresiasi oleh salah satu media hiburan raksasa dunia itu.

“Apresiasi datang dari majalah sebesar Vogue, tentu saja saya senang. Rencananya, November mendatang, saya akan bertandang ke kantor Vogue di Amerika Serikat,” katanya saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017).

Diapresiasi majalah asing ternama, kekasih pebasket Wijaya Saputra tersebut membuktikan bahwa fesyen menjadi penopang terbesar dalam karier bermusiknya. Dia mengaku senang ketika ide-ide gilanya dalam berbusana bisa diterima baik oleh media asing.

"Ini membuktikan fashion is a big part of my life and my career. Senang saja sih baca ikon fesyen seperti Monica Rows. Dia bahkan memberikan quote yang sangat baik. Mereka mengapresiasi ide-ide gila saya dalam berbusana. It’s a good story,” tuturnya.

(SIS)