LOS ANGELES - Nama Lady Gaga memang sudah tidak asing lagi ditelinga, apalagi dengan karya musik yang disuguhkannya. Itulah yang membuat para fansnya yang bernama Little Monster begitu menganggumi karya seorang Lady Gaga.

Saking tenarnya, Lady Gaga pun dibuatkan patung lilin kemudian dipajang disebuah museum di kota Lima, Peru. Alih-alih mendapatkan pujian, justru patung itu membuat para fans Lady Gaga marah dan meradang.

Hal itu dipicu lantaran ketidakmiripannya patung tersebut dengan si pelantun Poker Face. Dilansir dari Aceshowbiz, dapat dilihat pada patung lilin tersebut meniru gaya pakaian yang dikenakan Lady Gaga saat tampil dalam gelaran MTV Video Music 2010 lalu dengan gaun daging yang begitu ikonis.

Tapi setelah diperhatikan dengan saksama, justru patung itu tak memiliki kemiripan sama sekali dengan si pelantun Just Dance. Patung ini malah terlihat mempunyai otot dengan kulit gelap hingga struktur wajah serta rambut yang tak rapih.

Melihat hal tersebut lantas saja para penggemar Lady Gaga langsung angkat bicara. Banyak yang menumpahkan kekesalan pada media sosial khususnya twitter. Dari sekian banyak komentar ada yang menilai bahwa patung lilin tersebut lebih mirip dengan serangga kecoa.

Rupanya tak hanya sampai disitu, ada pula netizen yang menganggap bahwa si pembuat patung tersebut tak pantas dibayar bila membuat patung seperti ini.

How on earth did someone get PAID to professionally make a Lady Gaga wax figure that looks like THIS? ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ pic.twitter.com/YHJjCehNtM— Colin Clark (@colinclark1995) October 20, 2017