LOS ANGELES – Pesta perayaan Halloween sudah diujung mata. Sebagian orang biasanya merayakan Halloween dengan tampil dalam balutan kostum-kostum unik dan menarik.



Seiring perkembangan zaman, kostum-kostum Halloween pun banyak terinspirasi dari film-film Hollywood. Beberapa tokoh dalam film yang mengenakan kostum menarik biasanya dijadikan sumber inspirasi untuk tampil di malam 31 Oktober. Contohnya adalah kostum Harley Quinn yang menjadi primadona pada tahun lalu karena penampilan Margot Robbie dalam film Suicide Squad.

Lantas bagaimana untuk tahun ini? Ada banyak film dari tahun 2017 yang bisa dijadikan sumber inspirasi untuk kostum Halloween Anda.



1. Beauty and the Beast

Film Beauty and the Beast bisa menjadi salah satu inspirasi menarik untuk kostum Halloween tahun ini. Bagi beberapa perempuan, dress kuning yang dikenakan oleh Emma Watson bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan.





2. Wonder Woman

Tahun 2017 tak bisa lepas dari kesuksesan Wonder Woman. Gal Gadot berhasil mengangkat citra perempuan sebagai bintang utama sebuah film dengan penampilannya yang apik. Tak hanya itu, kostum Wonder Woman yang dikenakan olehnya pun dinilai sangat keren.



Jika berniat, Anda bisa menggunakan kostum Wonder Woman ini ke pesta perayaan Halloween tahun ini. Semua mata dipastikan akan mengarah pada penampilan Anda.