CALIFORNIA – Film bertajuk para pahlawan yang menggagalkan serangan teroris 2015 The 15:17 to Paris, akan segera rilis pada 9 Februari 2018 di seluruh dunia, kata Warner Bros.

Film tersebut dibuat oleh Clint Eastwood. Sue Kroll, selaku presiden pemasaran dan distribusi di seluruh dunia mengatakan, “Clint Eastwood adalah salah satu pembuat film kami yang paling produktif dan bertahan lama dan kami sangat gembira untuk melanjutkan kolaborasi kami yang lama dengan dia saat kami membawa film berikutnya ke layar. Ini adalah kisah menyentuh tiga teman seumur hidup dan kisah patriotisme dan kepahlawanan yang menarik, dan kami merasa ini akan menjadi jendela besar bagi penonton di mana-mana untuk mengalami kisah nyata yang menggembirakan ini."

Namun, studio tersebut tak menunjukkan apakah The 15:17 to Paris, akan memiliki rilis kualifikasi Academy Awards sebelum akhir tahun atau tidak.



Cerita dari film tersebut adalah ketika tiga orang Amerika berhasil menggagalkan serangan teroris terhadap kereta Thalys yang menuju ke Paris dan mengikuti jalan hidup mereka, dari perjuangan masa kecil hingga serangkaian kejadian tak terduga menjelang serangan tersebut.

Trio itu terdiri dari Anthony Sadler, pengawal nasional Oregon Alek Skarlatos, dan angkatan udara Angkatan Udara AS kelas satu Spencer Stone yang bermain dalam film tersebut. Jenna Fischer, Judy Greer, dan Ray Corasani juga membintangi bersama Paul Mikél Williams sebagai Sadler yang lebih muda, Bryce Gheisar sebagai Skarlatos yang lebih muda dan William Jennings sebagai Batu yang lebih muda.



Sebagai informasi, Eastwood juga memiliki film terlaris lainnya yakni Sully dan American Sniper yang menghasilkan kembalinya box office yang kuat.

Eastwood juga memproduksi The 15:17 to Paris bersama dengan Tim Moore, Kristina Rivera, dan Jessica Meier. Produser eksekutif film ini adalah Village Wayshow's Bruce Berman.



"The 15:17 to Paris" akan bersaing dengan "Fifty Shades Freed" dari Universal, "Sony Peter Rabbit," dan Entertainment Studios “The Hurricane Heist." Demikian dinukil dari Variety, Rabu 25 Oktober 2017.

(edi)