JAKARTA – Nikita Mirzani mendapat dukungan dari sang sahabat, Uus. Pemilik nama asli Rizky Firdaus itu diperiksa polisi sebagai saksi atas cuitan hina Jenderal yang diduga dilakukan oleh Nikita. Dukungan dan bantuan Uus tersebut sangat diapresiasi oleh Niki.

Sebagai bentuk apresiasinya, Niki tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Uus usai pria berkepala plontos itu menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 24 Oktober 2017.

“Dia support sih, niki juga support dia. Terus Niki say thank you deh sama dia,” ujar Niki kepada Okezone saat ditemui di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Niki menuturkan jika Uus tak menceritakan bagaimana proses penyelidikan dengan polisi kemarin. Uus hanya mengatakan jika semuanya telah selesai. “Enggak sih, enggak cerita. Cuma dia bilang, “Udah selesai ya Nik,’” tutur Niki.

Dengan dipanggilnya Uus sebagai saksi, maka tersisa satu kasus lagi dalam kasus ini. Dari penuturan Niki, setelah pemanggilan saksi terakhir nanti, pihak berwajib harusnya memanggil pria yang dilaporkan oleh ibu dua anak tersebut.

“Udah tinggal pemanggilan saksi satu lagi. Abis itu baru kayaknya kalau enggak ada halangan, dipanggil yang aku laporin,” papar Niki.

Seperti diberitakan sebelumnya, Uus terlibat dalam kasus ini karena kepeduliannya kepada Niki. Pasalnya, Uus juga pernah berada di posisi Niki. Bahkan kala itu, Niki juga sempat menghubungi Uus dan menanyakan perihal kelanjutan kasusnya.

"Awalnya saya yang difitnah, akhirnya saya klarifikasi lewat instagram, terus Niki sempat Nge-Whatsapp, 'Uus yang sabar ya, pokoknya amankan' gitu. Aman kalau kata saya mah karena postingan ini enggak mengganggu ke pekerjaan apapun. Segala macemnya tidak terganggu sama sekali. Jadinya saya cuma klarifikasi apa yang diposting sama beberapa akun anonim ini sebenarnya tidak asli," kata Niki.

(aln)