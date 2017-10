JAKARTA - Beberapa waktu lalu, aktris Dewi Sandra pulang ke kampung halamannya di Inggris bersama sang suami, Agus Rahman. Selama di sana, wanita 37 tahun tersebut merasa sangat senang karena menikmati alam kota kelahirannya.

"Iya seru, you know aku dan mas Agus dan keluarga kita adalah orang yang menikmati negara manapun kita menikmati alam kota," ujar Dewi Sandra saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Selain itu, Dewi Sandra pun mendapatkan pengalaman spesial. Mantan istri Glenn Fredly tersebut bertemu dengan keponakan dan adiknya yang sudah sudah tak bertemu selama beberapa tahun.

"Apalagi sama keluarga ya buat aku itu spesial banget bsa ketemu keponakan aku. Dan bisa ketemu adik aku yang notabene sudah sekian tahun enggak tinggal di satu negara bareng buat aku itu luar biasa banget," tutur Dewi.

Kendati demikian, pemain film Air Mata Surga tersebut sempat bertemu di Bali dengan adiknya. Dewi Sandra pun sangat senang mengajak ke pantai-pantai di Bali yang sangat hangat, dan jauh berbeda dengan pantai di Inggris yang dingin.

"Nina tahun lalu, dia yang datang kesini ketemuan di Bali. Orang-orang senang banget kita ke pantai. Kan kalau disana pantainya dingin banget. Kalau disini 'Oh mam the water so warm'," tutup Dewi Sandra.

