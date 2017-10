JAKARTA - Menjadi seorang penyanyi bukan hanya soal suara yang dipertaruhkan, tetapi juga berat badan. Hal itu dialami oleh Kelly Clarkson. Mengutip E! News, Selasa (24/10/2017), pada 2015 lalu, ia menjadi bintang dalam semalam berkat American Idol.

Namun, karena album Sophomore-nya lepas landas, Clarkson harus rela membabat habis berat badan yang dimilikinya seperti rekan-rekannya.

Pelantun "Since U Been Gone" itu pernah berjuang melawan bulimia di sekolah menengah atas, tapi dia sedang bertarung dalam pertempuran yang kalah.

"Ketika saya benar-benar kurus, saya ingin bunuh diri, saya menderita, seperti di dalam dan luar, selama empat tahun dalam hidup saya. Tapi tidak ada yang peduli, karena secara estetis anda masuk akal," ungkap Clarkson.

Seperti diketahui, Clarkson, yang telah menandatangani kontrak dengan Clive Davis 'RCA Records pada saat itu, menyebutnya sebagai "waktu yang sangat gelap" dalam karirnya.

"Saya pikir satu-satunya jalan keluar adalah berhenti, saya, seperti, menghancurkan lutut dan kaki saya, karena yang akan saya lakukan hanyalah memasang headphone dan berlari. Saya selalu berada di gym," terangnya.

Penyanyi berambut piramg itu menyadari bahwa ia perlu mendapatkan kembali kendali atas hidupnya, dan karirnya. Dia terkenal bertengkar dengan Davis atas lagu yang ada di album ketiganya, 2007's My December, dan dia kemudian memecat manajernya, Jeff Kwatinetz.

"Ada sebuah lagu di My December yang berjudul 'Sober'. Ada garis ini - 'memilih rerumputan tapi menyimpan bunganya' dan saya hanya menjalani hidup saya dengan itu, karena Anda adalah orang yang Anda tempati dengan diri sendiri. Saya berada di sekitar orang yang benar-benar negatif, dan saya keluar dari sana karena saya mempunyai Banyak orang hebat di sana juga. Itu adalah kasus berbalik, menghadap mereka dan berjalan menuju cahaya," kata Clarkson, yang menandatangani kesepakatan dengan Atlantic Records musim semi lalu.

Akhir-akhir ini, Clarkson lebih suka membicarakan musik barunya daripada penampilannya.

"Saya tidak terobsesi dengan berat badan saya, yang mungkin merupakan salah satu alasan mengapa orang lain memiliki masalah dengan itu. Hanya ada beberapa orang yang terlahir kurus dan memiliki metabolisme yang hebat, itu bukan saya," ujar Clarkson.

Clarkson juga mengungkapkan, "Seandainya saya memiliki metabolisme yang lebih baik, tapi orang lain mungkin berharap mereka bisa masuk ke sebuah ruangan dan berteman dengan orang seperti saya bisa. Anda selalu menginginkan yang dimiliki orang lain."

