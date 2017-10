SEOUL - Penyanyi Kangnam M.I.B kembali tersandung kontroversi baru. Mantan kekasih UEE After School ini dianggap bersikap rasis terhadap selebritis asal Ghana, Sam Okyere.



Kejadian yang dinilai rasis oleh sebagaian warganet hingga memicu komentar negatif kepada Kangnam, sebenarnya bermula kala pelantun Say My Name itu mengunjungi Sam Okyere bersama dengan Tony Ohn di episode My Ugly Duckling yang ditayangkan oleh SBS.

(Baca Juga: Cie...Choi Siwon Super Junior Peragakan Adegan Romantis di Revolutionary Love)

(Baca Juga: Gemas! Rafathar Sebut Pipi Raffi Ahmad Seperti Squishy)



Dalam penuturannya Sam Okyere mengaku cukup sibuk dengan sederet jadwal wawancara ketika pulang kampung ke Ghana. Pasalnya, ia sendiri sudah hampir sembilan tahun menetap di Korea Selatan.



Menanggapi perkataan Sam Okyere itu, Kangnam pun angkat bicara. Pria asal Tokyo, Jepang ini terkejut dengan pengakuan yang disampaikan oleh Sam Okyere soal statusnya di Ghana.



"Apakah kamu selebriti di sana? Apakah ada televisi di Ghana?" tanya Kangnam.



Tidak hanya sampai di sini, Kangnam juga terus bertanya bagaimana kemajuan di Ghana. Ia penasaran apakah di sana sudah semodern Korea Selatan atau tidak. Dari sinilah ia dinilai bersikap rasis.



Padahal, nada bicara Kangnam maupun Sam Okyere sama-sama tidak terlalu serius. Keduanya berujar sembari bercanda. Kendati demikian, netizen tetap menanggapinya dengan sinis.



"Bukanlah dia terlalu kasar? Bahkan jika itu lelucon dia meremehkan negara Sam Okyere," komentar salah seorang netizen yang dikutip Soompi.

(Baca Juga: Stuart Colling Minta Dipertemukan dengan Anaknya, Risty Tagor Angkat Bicara)

(Baca Juga: Bahagianya Ivan Gunawan Bertemu dengan Ibu Negara Iriana Widodo)



Sayang hingga berita ini diunggah baik Kangnam maupun Sam Okyere belum memberikan klarifikasi terkait perkataan-perkataan yang diduga mengandung rasis tersebut. Agensi Kangnam pun belum berniat buka suara.



Sekedar mengingatkan, Sam Okyere sebenernya pernah mengungkap bahwa mengalami rasis terkait warna kulitnya di awal kedatangannya ke Korea Selatan ketika menghadiri acara talkshow Talking Street di JTBC. Ia juga mengaku kesal dengan kelompok orang-orang yang bersikap rasis.





(edi)