JAKARTA - Rumah tangga Raisa Andriana dan Hamish Daud kembali menjadi sorotan publik. Setelah menghabiskan bulan madu beberapa pekan di daratan Eropa, Raisa disinyalir hendak mengumumkan kabar bahagia.



Netizen menebak bahwa pelantun Kali Kedua ini tengah berbadan dua. Isu tersebut menyeruak bukan tanpa alasan. Dugaan muncul pertama kali kala Raisa mendengarkan sebuah lagu Sam dengan lirik yang begitu dalam di Instagram Story-nya.

Penggalan lirik yang dipopulerkan oleh Jessie Ware yang diunggah oleh Raisa menyebutkan bahwa dia ingin berbicara dengan sang ibunda karena akan segera mempunyai seorang anak. Tentu kata-kata tersebut langsung mengundang perhatian para netizen.



"Last night I sat inside a bar room. And I was thinking 'bout my childhood home. I think I need to talk to mama. 'Cause I'm about to have a child all of my own," demikian bunyi lirik yang diposting oleh Raisa.



Mantan kekasih Keenan Pearce ini pun tak lupa membubuhi caption yang berbunyi, "Sam by Jessie Ware is one of the best, raw love lyrics ever written."





Tidak menunggu lama bagi para netizen untuk langsung berkomentar. Mereka tak sabar dengan rupa si kecil nanti apabila kabar Raisa hamil benar adanya.



"Wow honeymoon-nya aja satu bulan. Enggak heran langsung jadi," kata @ss.sarahgirban.



"Cakep ni anak bakalan," tambah @schattigeniez.



"Penasaran gimana cakepnya itu anak entar," imbuh @vita_oct.

Hamish Daud Wyllie resmi mempersunting Raisa di Ayana Midplaza, Sudirman, Jakarta Pusat pada 3 September 2017 lalu. Meski sudah menggelar resepsi di malam harinya, sejoli tersebut kembali menggelar resepsi kedua di Pulau Dewata pada 9 September 2017.



Barulah setelah itu Raisa dan Hamish bergegas berangkat bulan madu ke sejumlah negara di Eropa. Salah satu di antaranya, mereka menyambangi Maldives, Maladewa selama beberapa hari.

