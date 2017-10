JAKARTA - Taika Waititi, sutradara Thor: Ragnarok, sepertinya berkaca pada kesuksesan film Guardians of the Galaxy dalam hal soundtrack. Ia pun memilih lagu berjudul Immigrant Song dari band Led Zeppelin sebagai soundtrack untuk film Thor kali ini.

Seperti diketahui, Guardians tetap sukses meski selalu menggunakan lagu-lagu zaman dulu. Immigrant Song pun merupakan lagu Led Zeppelin yang dirilis pertama kali pada tahun 1970.



Sebagai seorang musisi, Sheryl Sheinafia melihat pilihan dari Taika ini sebagai sebuah pilihan tepat. Immigrant Song dipercaya Sheryl bisa membuat para penonton Thor: Ragnarok tahu bahwa ada lagu keren dari tahun 70an yang masih enak untuk didengarkan.



“Menurut aku itu benar-benar apa ya, wawasan penontonnya jadi lebih luas terhadap musik. Yang tadinya mungkin buat lagu soundtrack kalau dari luar biasanya Sia gitu-gitu kan, very up to date, sekarang jadi Led Zeppelin yang sudah dari zaman dulu. I think it’s really great, itu keren banget,” kata Sheryl saat ditemui di premiere Thor: Ragnarok di Jakarta Selatan, Senin 23 Oktober 2017.

Dengan beat-nya yang cukup kencang, Immigrant Song berhasil menambah keseruan di dalam film ketiga Thor. Api semangat Thor dalam merebut kembali Asgard dari tangan Hela seolah tersampaikan melalui lagu tersebut.

