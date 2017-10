JAKARTA - Indonesian Idol 2017 bakal kembali hadir untuk memeriahkan jagat musik nusantara. Maklum ajang pencarian berbakat ini berhasil menelurkan penyanyi-penyanyi kenamaan seperti Gisella Anastasya, Judika, almarhum Mike Mohede, Rinni Wulandari dan masih banyak lagi.

Tak ayal Indonesian Idol 2017 yang bertemakan 'Is Back' telah begitu ramai diikuti oleh para peserta audisi. Wajah-wajah keceriaan tampak dari para peserta yang begitu antusias mengikuti ajang pencarian bakat tersebut demi meraih impian mereka menjadi penyanyi profesional. Selain itu, audisi-audisi Indonesian Idol 2017 diadakan di berbagai kota. Seperti yang terpampang dalam akun instagram resmi Indonesian Idol 2017 @indonesianidolid belum lama ini.

Dalam beberapa foto, Indonesian Idol 2017 berhasil merekam wajah-wajah bahagia dari para peserta audisi, di mana ada yang terlihat berdandan ala badut, ada pula yang tengah mengabadikan momen sembari memegang bendera Indonesian Idol, sampai ada pula yang mengabadikan pose kala tengah berantre ria menunggu giliran.

"Waaw senyum-senyum bahagia banget! Mimin jadi seneng liatnya :) terima kasih ya sudah mau berbagi moment audisinya.. .Buat yang lain tetap upload moment seru audisi kamu ya, karena akan tetap direpost ya :) . Tap untuk bisa liat moment mereka langsung di IG mereka ya 👆👆 Will you be The Next @officialrcti," tulis akun Indonesian Idol 2017.

Indonesian Idol 2017 bekerja sama dengan Grab yang bertema Street Audition. Street Audition yang dilakukan Indonesian Idol 2017 tentu saja untuk memudahkan para peserta mengakses lokasi terdekat dan dapat mengikuti audisi dengan cepat.

Grab Indonesia yang menjadi Official Ride Indonesian Idol 2017 memang lebih memudahkan peserta bertemu dengan para juri. Ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol yaitu Face to Face Connection. Kampanye Grab yang mengusung hashtag #GrabTakesYouThere ini juga diharapkan bisa membantu mewujudkan mimpi untuk menjadi idola.

Yuk, dekatkan dirimu dengan mimpimu dan jangan menyerah kalah! Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(aln)