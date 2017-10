JAKARTA - Cinta Kuya lagi-lagi dibuat menangis karena komentar negatif dari warganet. Namun, orangtua Cinta yaitu Uya Kuya dan Astrid tidak ingin tinggal diam dan mengejar sang pelaku secara langsung.

Tak tanggung-tanggung, komentar negatif itu di-posting oleh Uya sendiri melalui akun Instagram miliknya, Minggu 22 Oktober 2017. Komentar yang dimaksudkan Uya bertuliskan “HEH KAU B*****T BGT BISA LGSG BELI. APA KABAR Y NGANTRI DARI PAGI!? LO MENTANG2 ANAK ARTIS LGSG BISA BELI PDHL TIKETNYA UDAH ABIS!” yang dituliskan seorang warganet ber-username @talithaaww.

Tak ayal Uya dan Astrid langsung geram melihat komentar itu. Uya pun mengamuk, menyatakan dirinya akan turun langsung jika Cinta dipersekusi lagi. Apalagi mengingat tulisan tersebut kemudian memprovokasi warganet lain untuk turut berkomentar negatif. Uya pun melingkari komentar yang ia maksud. Baginya, pelaku itu tidak akan bisa kabur dari pandangannya sebelum meminta maaf pada Cinta.

“Ini dia yg beraninya bikin fitnah dan ngomong kasar provokasi di IG @cintakuya. Denger yaah mba, biar kata komen lo udah lo apus, trus lo ganti nama account trus ganti foto trus lo tutup account lo, bukan berarti lo bisa lari dari tanggung jawab sebelum minta maaf ke @cintakuya, setelah komen hate lo yg lain jadi ikut terprovokasi persekusi Cinta,” tulis Uya.

“Masa beraninya sama yg umurnya jauh dibawah lo sampe @cintakuya sakit hati (liat IG story /snapgram saya) kalo sama gw lo berani gak?” tambahnya.

Komentar negatif itu disebabkan karena Cinta berhasil mendapatkan tiket untuk fan meeting boy group Korea Selatan, Wanna One yang akan hadir di Indonesia pada 21 Januari 2018 mendatang. warganet itu mengklaim bahwa Cinta mendapat jalur spesial karena statusnya sebagai anak artis, dan melayangkan komentar tajam kepada Cinta. Meski kasus ini bukan yang pertama kali ia alami, yang pertama adalah saat mendapat tiket konser BTS, namun hal tersebut dianggap sama sakitnya.

Sementara itu, Astrid cenderung menasihati agar warganet lain tidak tertarik untuk ikut mempersekusi Cinta. Sebab, tulisan dan komentar negatif dari warganet tetap akan berdampak psikologis terhadap yang membacanya, apalagi mengingat Cinta yang usianya masih sangat belia. Kini, mereka sudah mendapatkan permintaan maaf dari warganet itu, namun masalah persekusi yang menimpa Cinta belum tentu dapat dikatakan selesai, meskipun Uya sempat mengancam akan menempuh jalur hukum.

“Saya mendidik anak2 saya dengan kata2 lembut, tidak pernah sedikitpun saya kasar terhadap mereka, karena saya tahu dengan kata2 kasar anak2 tidak akan pernah mengerti, anak2 akan menjadi lebih kasar. Makanya saya dan suami selalu mejaga kata2 kami. Tapi ketika ada yg berkata buruk dan jahat kepada mereka SAKITTTTTTTTT SEKALI HATI INI,” tulis Astrid.

”Jadi sebelum teman2 atau siapapun mau menggunakan kata2 kalian ingat lah perkataan kalian tidak hanya menyakiti perasaan orng tersebut, tapi menyakiti perasaan IBUnya, menyakiti perasaan AYAHNYA, menyakiti perasaan Keluarga nya. TOLONG SAY NO TO BULLYING 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #saynotobullying #stopbully #nocyberbullying,” tutup Astrid.

(aln)