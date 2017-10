JAKARTA - Model sekaligus presenter cantik Maria Selena Nurcahya atau biasa dikenal dengan c@mariaselena_ belum lama ini. Alih-alih mendapat komentar positif, justru pose Maria Selena mendapat tanggapan negatif warganet.

Alhasil nyinyiran-nyinyiran warganet tampak jelas tersaji dalam kolom komentar mantan Puteri Indonesia 2011 ini.

 

Jika dilihat dalam foto itu, warganet tampak tak setuju dengan pakaian seksi yang dikenakan Maria Selena. Teguran dari warganet pun dialamatkan pada perempuan 27 tahun itu.

"Makin cantik, tapi sayang y makin terbuka, sayangkan," tulis @teguh_r_n_bj.

"Bukan Budaya Indonesia," tulis @arkaan_khiar.

"Geli lihatnya," tulis @aryankitkat59.

Memang dalam foto itu, Maria Selena tampak mengenakan bikini, disebuah bibir pantai lengkap dengan pemandangan speedboat. Dengan mengenakan sebuah topi, sembari memberikan sebuah pose menggoda. Tak ayal, hanya rompi pelampung saja yang menutupi pakaian bikininya itu.

Tak sampai disitu, Maria Selena juga tampak membubuhkan sebuah kalimat panjang pada keterangan fotonya tersebut. Ia pun tampak menulis aktivitas bermain speedboatnya dalam menjelajahi pantai tersebut. Meski rasa sakit yang akan diterimanya nanti.

"Blessed beyond words can express.. Besok tinggal encok sama pegel2nya aja. First touring. Nailed it. Couldn't have done it any better," tulis Maria Selena.

Sementara itu, image seksi dari seorang Maria Selena memang begitu melekat. Apalagi dengan tubuh yang dimilikinya bak super model kelas wahid.

Sebagai informasi, nama Maria Selena melejit ketika menjadi pemenang Puteri Indonesia pada 2011 lalu. Kemudian setahun berselang, perempuan asal Palembang ini mewakili Indonesia dalam ajang Miss Universe 2012 di Las Vegas. Tak hanya cantik, Maria Selena juga lihai dalam bwrmain basket. Tak ayal ia pun tergabubg dalam sebuah klub basket.

