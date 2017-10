SEOUL - Kemunculan kembali grup K-Pop kawakan NU’EST W disambut sangat antusias oleh para penikmat lagu di Korea Selatan. Bagaimana tidak, dengan lagu terbarunya, WHERE YOU AT, boy group besutan Pledis Entertainment itu berhasil debut langsung di posisi puncak tangga lagu K-Pop pekan ini.

Kemenangan NU’EST W (yang juga dikenal sebagai sub-group dari boy group NU’EST) ini juga jadi kemenangan pertama mereka setelah bertahun-tahun debut, bahkan untuk grup utama mereka, NU’EST. Mereka juga baru memenangkan music show pertama mereka melalui M Countdown di saluran Mnet dan Music Bank di saluran televisi KBS setelah 5 tahun 221 hari berkarier atau total 2.046 hari. Rekor ini mengalahkan BtoB yang menang setelah 1.480 hari debut.

(Baca Juga: Stuart Colling Minta Dipertemukan dengan Anaknya, Risty Tagor Angkat Bicara)

(Baca Juga: Bahagianya Ivan Gunawan Bertemu dengan Ibu Negara Iriana Widodo)

Maka dari itu, wajar saja jika leader mereka, JR menangis di panggung. “Terima kasih atas dukungannya kepada kami,” ucap JR, dilansir Soompi.

Satu-satunya yang berhasil bertahan adalah Sechskies dengan lagu Something Special. Lagu grup YG Entertainment ini tetap di posisi kedua dan memantapkan dirinya sebagai bayang-bayang NU’EST W. Juara minggu lalu, Bolbbalgan4, harus puas turun dua posisi dengan lagu Some, sementara masih punya dua lagu lain yaitu To My Youth di posisi keempat (turun satu posisi) dan Blue di posisi kedelapan (turun tiga posisi).

(Baca Juga: Cie...Choi Siwon Super Junior Peragakan Adegan Romantis di Revolutionary Love)

(Baca Juga: Gemas! Rafathar Sebut Pipi Raffi Ahmad Seperti Squishy)

Sementara itu, prestasi juga ditorehkan oleh penyanyi solo Yoon Jong Shin. Sementara lagu Like It karyanya masih ada di tangga lagu, ia memasukkan lagu lagi di 10 besar, dengan judul Trace.

Keberadaan dua lagu tersebut sekaligus mendepak Sleepless Rainy Night karya IU dan Gashina karya Sunmi dari 10 besar tangga lagu. Lebih lengkapnya, berikut 10 besar tangga lagu K-Pop Okezone, dilansir dari Gaon Chart:

1. WHERE YOU AT – NU’EST W

2. Something Special – Sechskies

3. Some – Bolbbalgan4

4. To My Youth – Bolbbalgan4

5. DNA – BTS

6. Like It – Yoon Jong Shin

7. Autumn Morning – IU

8. Blue – Bolbbalgan4

9. Trace – Yoon Jong Shin

10. We Are (feat. Loco & GRAY) – Woo Wonjae

(aln)