LOS ANGELES – Kepopuleran lagu Rockstar semakin hari semakin melambung. Lagu yang dinyanyikan oleh Post Malone featuring 21 Savage tersebut akhirnya berhasil menduduki puncak Billboard 100 pada pekan ini.

Rockstar berhasil mengungguli Bodak Yellow yang pada pekan sebelumnya bertengger di puncak. Lagu milik Cardi B tersebut hanya mampu bertahan selama tiga pekan di nomor satu Billboard Hot 100.

(Baca Juga: Zaskia Sungkar Ungkap Rindu kepada Laudya Cynthia Bella, tapi...)

(Baca Juga: Bahagianya Ivan Gunawan Bertemu dengan Ibu Negara Iriana Widodo)

Posisi ketiga kini ditempati oleh lagu 1-800-273-8255 milik Logic featuring Alessia Cara & Khalid. Lagu dengan judul nomor telefon layanan pencegah bunuh diri tersebut berhasil menggeser Taylor Swift dengan single Look What You Made Me Do ke posisi keempat.

Posisi 10 Besar Billboard Hot 100 tidak banyak yang berganti. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah turunnya Despacito ke luar 10 Besar. Turunnya Despacito tak lepas dari merangsek naiknya single Sam Smith yang berjudul Too Good At Goodbyes. Lagu tersebut naik enam posisi dari 13 ke posisi 7 pada pekan ini.

(Baca Juga: Gemas! Rafathar Sebut Pipi Raffi Ahmad Seperti Squishy)

(Baca Juga: Cie...Choi Siwon Super Junior Peragakan Adegan Romantis di Revolutionary Love)

Berikut adalah daftar 10 Besar Billboard Hot 100 pekan ini:

1. Rockstar – Post Malone featuring 21 Savage

2. Bodak Yellow (Money Maves) – Cardi B

3. 1-800-273-8255 – Logic featuring Alessia Cara & Khalid

4. Look What You Made Me Do – Taylor Swift

5. Feel It Still – Portugal The Man

6. Mi Gente – J Balvin & Willy William featuring Beyonce

7. Too Good At Goodbyes – Sam Smith

8. Thunder – Imagine Dragons

9. Sorry Not Sorry – Demi Lovato

10. Unforgettable – French Montana featuring Swae Lee

(aln)