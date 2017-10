JAKARTA - Nama Rocket Rockers di belantika musik Tanah Air memang sudah tak usah diragukan lagi. Terhitung telah 18 tahun band yang digawangi Aska (vokal/gitar), Lowp (gitar), Bisma (Bass), dan Ozom (drum) berkarya. Dan saat ini, Rocket Rockers telah merilis album keenamnya. Ini pun jadi album terbaru milik Rocket Rockers.

Lebih jelas, album terbarunya kali ini, tampak Rocket Rockers menyuguhkan musik yang berbeda dan lebih kekinian. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa musisi telah digandeng oleh Rocket Rockers.

Selain itu yang lebih menariknya lagi, pada album terbarunya kali ini, sejumlah musisi menyanyikan karya dari Rocket Rockers. Terhitung terdapat 17 musisis yang digandeng Rocket Rockers untuk album terbarunya.

Sementara itu, albumnya ini juga sebagai langkah mereka unyuk bernostalgia dari album sebelumnya.

"Nah, dari situ kepikiran buat ngangkat lagi lagu-lagu Rocket Rockers yang dulu, tapi dibawakan oleh teman-teman musisi band lain. Supaya kekinian, biar yang dengernya juga anak-anak kekinian," kata Aska saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Juga, album ini bisa jadi nostalgia buat teman-teman yang dengerin Rocket Rockers dari album Soundtrack For Yoilur Life," sambungnya.

Kendati demikian, Aska juga sedikit bercerita bahwa album yang bertajuk Cheers Rocket Rockers ini lahir dari peran para fans mereka, yang bernama Rocket Rocks Friends.

Pasalnya, beberapa fans mereka ketika ditanya soal lagu-lagu Rocket Rockers terdahulu tamoak tak bisa menjawab atau bisa dibilang agak gagap. Oleh sebab itu, dirilisnya album ini bisa membuat para fans mengingat-ingat kembali dengan album terdahulunya.

Sebagai informasi, selama 18 tahun berkarir Rocket Rockers telah mempunyai beberapa album yakni Soundtrack For Your Life (2002), Ras Bebas (2004), Better Season (2008), Tons of Friends (2011), Merekam Jejak (2014) dan album yang terbaru Cheers From Rocket Rockers yang diluncurkan pada tahun ini. Rocket Rockers pun memulai karirnya pada 17 Agustus 1999.

"Sebenarnya, (ide album ini) berawal dari banyaknya Rocket Rock Friends angkatan baru yang eksis di setiap gig Rocket Rockers dan beli merchandise, rapi ketika ngobrol dan ditanya soal lagu-lagu lama mereka tamoak gagap," tandasnya.

