JAKARTA - Paras cantik dari Sophia Latjuba memang tak perlu diragukan lagi. Meski sudah berusia 47 tahun, wanita kelahiran Jerman ini tetap menjaga kecantikannya, seperti yang terlihat pada unggahan foto di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto yang diunggah itu, Sophia memperlihatkan penampilannya saat 27 tahun lalu, yakni saat dirinya berusia 20 tahun.

Kekasih Ariel NOAH itu juga menuliskan bahwa saat dirinya berusia 20 tahun tak ada smartphone, merek perias wajah yang mewah, tak ada media sosial dan Youtube. Meskipun demikian, Sophia tetap mengucap syukur akan teknologi saat ini, namun ia merasa masa tersebut tetap menyenangkan.

(foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

"Time flies when you’re having fun.

#27yearsago (Thanks @rarasaraswati for reminding me)

The time of no smartphones, no pagers, no touch-up apps, no fancy make up brands, proper 80’s music, no social media, no youtube. Don’t get me wrong; I’m grateful for what technology has brought us today; but why does it seem that we had SO much more fun back then?," tulis Sophia Latjuba.

Melihat paras dan penampilan Sophia Latjuba 27 tahun lalu, banyak netizen yang memuji wajah cantik yang dimilikinya sampai saat ini. Bahkan ada yang menyebutkan kalau parasnya ketika berusia 47 tahun terlihat lebih muda.

"Tetep cantik yaa 😍 @sophia_latjuba88," tulis komentar akun @jasmine_thap19.

"Yang sekarang terlihat lebih muda dr foto jadulnya @sophia_latjuba88," tambah akun @asirahandi.

(fid)