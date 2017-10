SEOUL - Son Naeun ’Apink’ lagi-lagi harus menghadapi hal yang bisa saja merenggut nyawanya. Sebuah ancaman bom menghantui venue tempatnya akan hadir dengan beberapa artis lain.

Dilansir dari Soompi, Kamis (19/10/2017), peristiwa ini terjadi di Dongguk University, Korea Selatan, dalam acara penunjukkan duta kampus dan penandatanganan donasi oleh alumni yang berstatus selebriti. Menurut seorang sumber, polisi telah dipanggil dan belakangan terbukti bahwa ancaman itu hanya bohong belaka. Kegiatan itu terpaksa diundur sampai 20 menit lamanya.

”Kami tadinya akan memulai acara pukul 14.00, tetapi polisi meminta kami menunda acara sampai mereka selesai menginvestigasi. Setelah mengonfirmasi tidak ada bom, kami memulai acara tersebut pukul 14.20,” ucap seorang sumber tersebut.

”Polisi kembali ke pos mereka setelah menyelesaikan investigasi di tempat. Untungnya, tidak terjadi apa-apa,” tambah sumber itu.

Pelantun lagu No No No itu sendiri hadir di acara itu sebagai salah satu penyumbang, bersama dengan beberapa artis lain seperti Lee Kyung Kyu, Chae Jung An, dan masih banyak lagi. Salah seorang sumber mengklaim sudah tahu betul identitas pelaku tengah berusaha menangkapnya. Sulitnya, pelaku bukan warga maupun penduduk Korea Selatan, sehingga proses penangkapan membutuhkan kerjasama dengan Interpol.

”Pelakunya hidup di luar negeri. Kami punya informasi pribadinya, dan Interpol akan menangkapnya,” ungkap sumber tersebut.

Sesungguhnya, ini bukan pertama kalinya Apink menerima ancaman terhadap nyawa mereka. Menurut klaim sumber dari pihak Naeun, orang yang sama pernah mengklaim menaruh bom di panggung showcase Apink.

Tidak diketahui dengan pasti apa yang jadi motif orang tersebut memberikan ancaman, namun ancaman terhadap nyawa dan ancaman bom tetap jadi sebuah hal yang sangat serius.

