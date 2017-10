LOS ANGELES - Tom DeLonge “Blink-182” akhirnya memberanikan diri untuk meneruskan hobinya ke jenjang yang lebih serius. Tak tanggung-tanggung, ia muncul dengan ide gila yang rupanya didukung secara luas oleh masyarakat Amerika Serikat dan para penggemarnya.

Dilansir Loudwire, ide tersebut adalah membuat pesawat luar angkasa guna menginvestigasi lebih lanjut benda melayang tak dikenal alias Unidentified Flying Object (UFO).

Bersama organisasi saintifiknya, To the Stars Academy of Arts & Sciences, ia telah mengumpulkan lebih dari $380 ribu (sekira Rp 5,1 milyar) melalui situs crowdfunding miliknya sendiri.

DeLonge bahkan mengaku sudah didukung oleh pihak-pihak penting di Amerika Serikat seperti CIA. “Halo, namaku Tom DeLonge dari Blink-182. Aku sudah mengumpulkan tim elit dari CIA, DOD, dan Direktur Program Maju FMR di Lockheed Martin’s SkunkWorks.

Kami ingin membentuk Kendaraan Elektromagnetik untuk menempuh ruang, waktu, udara, dan air dengan membuat jaringan Ruang-Waktu,” ucap DeLonge dalam laman crowfunding tersebut.

Hal itu sengaja dilakukannya ketimbang bekerja dengan lembaga pemerintah setempat, NASA. Pasalnya, ia tidak ingin bekerja dengan birokrasi yang serba rumit dan menjalaninya dengan kapasitasnya sebagai individu saja. Dengan itu ia merasa lebih bebas mengungkapkan piirannya sendiri dengan kemampuan yang tidak dibatasi praktik pemerintah.

Sejak hengkang dari kegiatan-kegiatan dengan Blink-182, DeLonge fokus membaca dan menulis mengenai dunia luar angkasa. Ia secara eksklusif mempelajari UFO dan berniat membuat karya lebih lanjut dari hobi yang sudah lama dimilikinya tersebut. Untuk itu, ia telah merencanakan membuat beberapa film dokumenter dengan tema tersebut.

DeLonge sendiri menyatakan riset itu dibutuhkan untuk mengungkap yang belum pernah terungkap sebelumnya oleh umat manusia. Penggalangan dana dilakukan untuk menjalani proses dengan lebih cepat.

“Kami percaya ada bukti kredibel yang cukup tentang Fenomena Air tak Dikenal yang membuktikan teknologi eksotis yang bisa merevolusi pengalaman manusia. Kami akan membuat tiga divisi sinergistik, yang terdiri dari Sains (riset), Antariksa (aplikasi), dan Hiburan (penceritaan). Kami akan membangun jalan cepat untuk penemuan transformatif dan penerapan teknologi dan menginspirasi masyarakatn global melalui hiburan yang inovatif,” tutup DeLonge.

