JAKARTA - Walaupun tidak langsung jadi hit, Cardi B berhasil membuktikan lagunya memang digandrungi. Setelah 12 minggu ada di tangga lagu pun lagunya yang berjudul Bodak Yellow (Money Moves) masih menanjak dalam hal popularitas.





Bodak Yellow pun berhasil mencapai puncak, baik di popularitas maupun tangga lagu. Cardi menggantikan posisi Taylor Swift dengan lagu Look What You Made Me Do, yang sebelumnya memuncaki tangga lagu. Tay harus rela turun dua posisi setelah gabungan Post Malone dan 21 Savage berhasil debut di posisi ke-2 dengan lagu Rockstar. Debut Post Malone termasuk posisi yang sangat tinggi, sehingga Cardi tetap harus waspada akan kemungkinan lagunya disusul.





Perubahan itu pun merombak bagian atas tangga lagu, karena lagu 1-800-273-8255 (karya Logic, featuring Alessia Cara & Khalid) juga turun satu tempat. Sedangkan, earworm terbaru dunia, Despacito, masih bertahan di poisi ke-5 (turun satu posisi).





Beberapa lagu juga berhasil meningkat secara perlahan. Rake It Up (featuring Nicki Minaj) karya Yo Gotti berhasil masuk posisi ke-8 dari sebelumnya di posisi ke-16 sebelumnya, dan band Portugal. The Man dengan lagu Feel It Still berhasil masuk sebagai juru kunci dari sebelumnya di posisi ke-14. Keduanya sudah belasan minggu berada di tangga lagu.





Sementara itu, posisi menengah ke bawah tetap dikuasai lagu yang sudah lama ada, seperti Believer karya Imagine Dragons, Unforgettable (featuring Swae Lee) karya French Montana, dan Attention karya Charlie Puth. Untuk lebih lengkapnya, simak 10 besar tangga lagu Barat, dilansir dari Billboard Hot 100 berikut ini:





1. Bodak Yellow (Money Moves) – Cardi B

2. Rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

3. Look What You Made Me Do – Taylor Swift

4. 1-800-273-8255 (feat. Alessia Cara & Khalid) – Logic

5. Despacito (feat. Justin Bieber) – Luis Fonsi & Daddy Yankee

6. Unforgettable (feat. Swae Lee) – French Montana

7. Believer – Imagine Dragons

8. Rake It Up (feat. Nicki Minaj) – Yo Gotti

9. Attention – Charlie Puth

10. Feel It Still – Portugal. The Man

