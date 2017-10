SEOUL - Dunia K-Pop dihujani karya-karya baru dari artis-artis ber-fanbase raksasa. Tak ayal, tangga lagu di Negeri Ginseng tersebut mengalami perombakan besar-besaran.



Bagaimana tidak, hanya empat lagu lama yang berhasil bertahan di 10 besar. Pertama adalah We Are karya Woo Wonjae (kini posisi ke-3). Karya peserta Show Me the Money 6 itu masih dibuntuti lagu-lagu lama, seperti Like It karya Yoon Jong Shin (kini posisi ke-4), Gashina karya Sunmi (kini posisi ke-5), dan Power karya EXO (kini posisi ke-8). Secara berurutan, mereka sempat menduduki posisi 1 hingga 4 saat pekan lalu.

Sementara itu, posisi puncak ditempati IU dengan lagu Autumn Morning. Autumn Morning berhasil mengalahkan banyaknya fans yang mendukung DNA, title track terbaru BTS, yang kini ada di posisi ke-2. Persaingan tersebut masih ada di posisi ke-6 dan ke-7, yang secara berurutan ditempati Sleepless Rainy Night (IU) dan Best of Me (BTS).



Karya-karya terbaru IU dan BTS memang selalu mendapat dukungan besar dari masing-masing fans-nya. Keduanya adalah musisi kelas atas yang seringkali memuncaki tangga lagu setiap kali karya mereka dirilis. IU sempat beberapa lama merajai tangga lagu dengan Palette, karyanya bersama G-Dragon yang meledak di pasar Korea Selatan maupun pasar internasional.

Meski begitu, BTS punya satu lagu lagi di posisi juru kunci, yaitu Dimple. Sementara ini, Dimple membuntuti Something Special karya boy group kawakan Sechskies yang juga belum lama ini dirilis. Untuk lebih lengkapnya, simak 10 besar tangga lagu K-Pop Okezone, dikutip dari Gaon Chart Weekly berikut ini:



1. Autumn Morning – IU

2. DNA – BTS

3. We Are (ft. Loco & GRAY) – Woo Wonjae

4. Like It – Yoon Jong Shin

5. Gashina – Sunmi

6. Sleepless Rainy Night – IU

7. Best of Me – BTS

8. Power – EXO

9. Something Special – Sechskies

10. Dimple - BTS

