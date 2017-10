YOGYAKARTA - Ada yang menarik ketika Dream Theater tampil di malam kedua JogjaROCKarta: International Rock Music Festival. Sang keybordis, Jordan Rudess sempat memainkan melodi Gundhul Pacul setelah membawakan lagu Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper, dan Under a Glass Moon.

CEO Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi, membenarkan jika Dream Theater memainkan bait awal Gundhul Pacul. Saat di belakang panggung, personel Dream Theater apakah bersedia memainkan musik etnik Jawa. Rupanya Rudess menyanggupinya.

"Iya betul, rupanya mereka mau membawakan Gundhul Pacul," ujar Anas kepada awak media.

Informasi lain, jika Rudess belajar memainkan bait Gundhul Pacul dari Dewa Budjana. Hal ini pun dibenerkan oleh pengamat musik Adib Hidayat lewat cuitannya di Twitter.

"Ternyata @dewabudjana yang mengajarkan @Jcrudess dari @dreamtheaternet membawakan lagu “Gundhul Pacul” di hari kedua #JogjaROCKarta," ujarnya di Twitter.

Usai memainkan melodi Gundhul Pacul, Dream Theater pun langsung mengajak penonton ke lagu Wait for Sleep, dan Learning to Live. Setlis malam pertama dan kedua Dream Theater tak jauh berbeda.

Sebelum Dream Theater, JojgaRockarta malam kedua dibuka dengan penampilan Killa The Phia dan Something Wrong. Killa The Phia dan Something Wrong cukup menjadi pemanasan bagi penonton JogjaROCKarta di Stadion Kridosono. Kemudian hadir Burgerkill, Roxx, dan Pas Band band yang namanya tak asing di pencinta musik rock.

