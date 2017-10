YOGYAKARTA - Pas Band turut serta menjadi deretan penampil di JogjaROCKarta: International Rock Music Festival. Penampilan Pas Band benar-benar menjadi pembeda dalam ajang musik rock terbesar di Tanah Air ini.

Yukie (vokal), Trisno (bass), Bengbeng (gitar), Sandy (drum), Richard Mutter (drum) langsung menggebrak panggung. Tak tanggung, dua set drum sekaligus dimainkan oleh Pas Band dalam lagu Sejuta. Kehadiran Pas Band pun langsung disambut riuh oleh penonton. Tanpa bermaksud mengecilkan penampil yang lain, Pas Band salah satu band yang ditunggu-tunggu selain Dream Theater.

"Apa kabar, assalamualaikum, pangung kali ini luar biasa," sapa Yukie kepada penonton.

Berikutnya, Dogma, Old Fashion, Gangster of Love dimainkan secara medley oleh band beraliran pop rock alternatif itu. Mendapatkan kesempatan sebagai band pembuka Dream Theater tentunya kebanggaan tersendiri bagi Yukie dkk.

"Pas Band senang banget, buat main bareng buat dream teater, mana yang mau nonton Dream Theater," kata Sandy sang drummer.

Selanjutnya Kemarau, Penguasa, dan Sesal juga dimainkan secara medley. Begitupun dengan Anak Kali, Impresi, dan Bocah. Spesial kali ini, Pas Band memainkan Jika Kami Bersama dari Superman Is Dead. Tak ingin asyik sendiri, Pas Band memainkan Kaupikir Kaulah Segalanya dan Pelangi sambil mengajak penonton berdendang.

Setelah lagu Yesterday, Pas Band mengajak penontin bernostalgia dengan lagu Kesepian Kita. Penonton di Festival A dan B pun tanpa malu-malu ikut bernyanyi bersama sambil mengangkat tangan ke atas.

Sandy dan Richard pun unjuk gigi mainkan drum. Gebukan mereka semakin membuat penonton bersemangat dalam alunan Gladiator Double Drum. Jengah menjadi lagu penutup pun sebagai tanda nostalgia dengan Pas Band berakhir sudah.

JogjaROCKarta: International Rock Music Festival hari kedua dimulai dengan Killa The Phia dan Something Wrong. Killa The Phia dan Something Wrong cukup menjadi pemanasan bagi penonton JogjaROCKarta di Stadion Kridosono

Kemudian hadir Burgerkill dan Roxx, ban yang namanya tak asing di pencinta musik rock. Dream Theater bakal menjadi penutup JogjaROCKarta: International Rock Music Festival.

