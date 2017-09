JAKARTA - Penyanyi solo Melly Goeslaw menggelar konser bertajuk An Intimate Night with Melly Goeslaw pada Sabtu (30/9/2017) di Titan Center, Bintaro, Tangerang. Konser tersebut mendapat sambutan meriah dan tepukan tangan penonton saat Melly mulai memasuki panggung.

Dengan mengenakan baju bernuansa hitam, ia tampil anggun. Tak lupa gaya khasnya yang menambahkan aksesoris berupa untaian merah panjang bak mahkota.

Ia membuka panggung dengan membawakan lagu 'Ingin Dicintai', disambut suara penonton yang mengikuti lirik nyanyiannya. Setelah lagu pertama, tak lupa ia menyapa para sahabat dan kerabat yang hadir.

"Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh, terima kasih wajah-wajah di sini adalah yang saya kenal," sapa Melly.

"Banyak sekali bertaburan teman saya, karena hidup saya tidak akan berwarna tanpa teman-teman. Teman-teman saya ada yang nyebelin nyeleneh, dan menyenangkan tapi jadi inspirasi buat saya lirik lagu," tambahnya.

Konsep konser intim ini mendekatkan Melly dan penonton. Mengingat area konser yang hanya berkapasitas 414 orang, ia merasa beruntung masih bisa terlibat dalam panggung konser seperti ini.

"Kita harus bersyukur masih ada event organizer yang mau menyelenggarakan acara konser musik kayak gini. Jarang banget bener deh, sekarang udah jarang," tandasnya.

Dalam An Intimate Night with Melly Goeslaw ia membawakan sederet hits lainnya seperti Jika, Ada Apa Dengan Cinta, Ayat-Ayat Cinta, My Heart, Bimbang, dan lainnya. Ia juga menggandeng penyanyi muda Marthino Lio dengan membawakan lagu Ratusan Purnama dan Tentang Seseorang.

(kem)