JAKARTA - Dalam suatu kesempatan, Ringgo Agus Rahman akan beradu akting bareng Nirina Zubir dalam sebauh projek film terbaru. Tentu ini bukan hal yang baru bagi keduanya. Sementara untuk peran ini, membuat keduanya harus menjadi sepasang suami istri.

Diakui pula oleh Ringgo bahwa dirinya selalu memandang seorang Nirina Zubir layaknya kakak. Pasalnya setiap Ringgo melakukan sebuah kesalahan, Nirina lah yang membantunya dalam menyelesaikannya. Bahkan tak segan, Ringgo menyebut begitu nyaman beradu akting dengan Nirina.

"Saya selalu mandang Nirina sebagai kakak, karena kalau saya lakuin kesalahan, Nirina yang meluruskan. Saya tantanganya enak, soalnya udah nyaman (berakting) sama Nirina," tutur Ringgo saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Ringgo dan Nirina akan beradu peran dalam sebuah film yang bergenre drama. Tentu, ini akan menjadi hal yang jarang ditemui ketika mengetahui karakter keduanya sama-sama komedi. Apalagi film ini berkisah tentang sebuah keluarga.

Namun, pria asal Bandung ini menjelaskan bahwa pada film ini, ia paham betul bagaimana menjadi seorang ayah. Maklum, dalam film ini membawa Ringgo pada karakter sebagai seorang ayah. Ia pun sedikit tak menemui sedikit kesulitan untuk memerankannya. Pasalnya, Ringgo kini telah berkeluarga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

"Saya punya keluarga, karena saya udah punya anak sekarang. Saya tahu tantangannya gimana dan kekhawatirannya. Ini kayak kenal sama diri sendiri," sambungnya.

Selain itu, sinyal positif juga diterima Ringgo kala Nirina Zubir sangat antusias mengetahui dapat kembali berada satu frame dengannya. Bahkan seolah tak percaya, dirinya bersama Ringgo akan memerankan film yang bergenre drama.

Drama yang berjudul 'Keluarga Cemara' akan masuk layar lebar setelah sukses dengan serial televisi. Dalam film ini, Ringgo Agus Rahman akan berperan sebagai Abah sedangkan Nirina Zubir akan berperan sebagai Emak. Film ini pun dijadwalkan tayang pada pertengahan tahun depan.

"This is somehing big. Pas ditawarin, yang lebih parah ini jadi challenge banget soalnya, kalau liat aku dan Ringgo, kayanya udah tau genrenya," jelas Nirina.

"Pas dibilangin lawan mainnya Ringgo. 'Hah', 'ya udah coba dulu'. Casting kan. Lo minta drama atau... cuman I'm making all of you sure ini bakal jadi beda. That'll be sumthing different. I cant wait to see it," tandas Nirina Zubir.

