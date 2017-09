LOS ANGELES - Setelah mengumumkan telah kehilangan kabar keluarganya pasca Badai Irma dan Maria di Puerto Riko, kini kabar baik datang pada Jennifer Lopez. Pasalnya, sanak keluarga yang sempat hilang karena bencana badai Maria akhirnya ditemukan.

Penyanyi 48 tahun itu mengumumkan kabar baiknya melalui platform instagram, di mana sebelumnya ia mengumumkan kabar duka dari Puerto Riko untuk meminta bantuan pengikutnya.

Dalam video yang diunggah J-Lo itu menampilkan sosok Bibi Adela dan Paman Tomas. Keduanya mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka dan mengatakan bahwa mereka sekarang aman.

Paman Tomas juga menyampaikan bahwa setelah ini, diharapkan mereka bisa fokus pada pemulihan wilayah setelah badai yang memporakporandakan Puerto Riko.

"A long 6 days we found the last of the family! Now the rebuilding begins!!" tulis J-Lo dalam caption-nya.

Di video itu pula, Tomas menyampaikan rasa terima kasih pada keponakannya, Jennifer Lopez yang telah memberinya perhatian begitu besar. "Saya tidak akan pernah lupa betapa baiknya dia bagi kita," katanya di sela-sela video.

Hal serupa juga dikatakan Bibi Adela ketika mengenang J-Lo semasa kecil. Meski kini mereka berada jauh dengan sang keponakan tetapi mereka bersyukur atas usahanya dalam menemukan mereka dan membantu membangun kembali kehidupan mereka.

"Aku selalu mencintainya, tetapi tak memiliki kesempatan untuk menunjukkan padanya karena kita jauh. Aku selalu mencintainya dan mengingatnya dengan penuh kasih sayang," kata Bibi Adela.

Membagikan kabar baik itu ke 69,1 juta pengikutnya, para fans J-Lo senang idolanya itu kini telah menemukan kembali sanak saudaranya.

Sebelumnya, pelantun Ain’t Your Mama itu membagikan kabar duka melalui video instagram. Kabar itu bermula dari badai Maria dan Irma yang melanda Puerto Riko. Setelah kabar bencana itu, J-Lo mengaku tak mendengar lagi kabar dari sanak-saudaranya yang tinggal di sana.

"Hai, aku Jennifer Lopez, bukan penampilanku yang paling glamor sekarang, aku tahu, aku sedang bekerja di Vegas sekarang. Tapi itu tidak terlalu penting. Apa yang ada dalam pikiranku adalah apa yang terjadi di Puerto Riko. Kehancuran itu di luar dugaan. Aku dan sepupuku masih belum bisa mendengar dari keluarga kami di sana."

(sus)