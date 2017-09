JAKARTA - Perut buncit Sandra Dewi akhirnya terlihat juga. Hal itu justru disebarkan Sandra sendiri melalui Instagram, Kamis 28 September 2017.



Beberan tersebut berupa serial foto ketika dirinya tengah berolahraga pilates hamil. Dengan pakaian simpel abu-abu dan celana hitam bermotif tropis, ia memamerkan kegiatan-kegiatan seperti angkat beban dan senam-senam kecil yang ditemani seorang instruktur (personal trainer). Hampir di seluruh foto terlihat perut Sandra yang memang membuncit.

Menurut paparan Sandra dalam keterangan foto, olahraga itu dilakukan selepas kerja. Menu latihan yang dilakukannya adalah latihan pernafasan dan pilates hamil. Kegiatan itu ditujukan agar tubuhnya tetap fit dan tidak pegal selama hamil.



“The best way to end my busy day, belajar pernapasan (inhale exhale) di pilates hamil biar nafasnya tetap baik & ga gampang pegel di masa kehamilan 🤰🏻” tulis Sandra.



Latihan itu sesuai dengan pengakuannya yang justru lebih banyak tingkah ketika hamil. Ia tidak bisa diam di rumah dan mengaku jadi lebih centil, sampai mendapat protes dari Harvey Moeis, suaminya. Ketika kegiatannya itu dikaitkan dengan jenis kelamin sang buah hati, ia cenderung tidak menerimanya dan merahasiakan, meskipun mengaku sudah tahu.



Sementara itu, kehamilan Sandra sudah mencapai usia 6 bulan. Sampai sekarang, hal yang telah dibeberkannya adalah inisial untuk panggilan sang bayi, yaitu RM. Namun Sandra sempat membeberkan juga bahwa bayinya tersebut justru berbobot lebih besar ketimbang bayi lain, dan berat badan Sandra sendiri sudah naik setidaknya sebanyak 10 kilogram.

Kendati demikian, paras cantik Sandra-lah yang jadi pusat perhatian. Bahkan, beberapa sempat tertipu mengira Sandra lebih kurus, termasuk aktris Titi Kamal.



”Kuyus langsing glowingggg,” tulis Titi Kamal.



“Ka sandra hamil tp ga keliatan kya org hamil,ttp cantikkk.... 😚Smoga nanti persalinannya bisa normal biar cpet pemulihannya.... 😇” tulis @susy.lubna.

