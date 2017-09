LOS ANGELES – James Cameron, seorang sutradara ini memang tak memiliki banyak waktu luang. Namun, pada Agustus lalu ia terlalu sibuk untuk memberikan sebuah komentar yang berbau kontroversi, di mana ia menyatakan bahwa film Wonder Woman merupakan sebuah langkah mundur dan mengatakan bahwa peran yang dimainkan oleh Gal Gadot merupakan “ikon yang diobjekkan.”



Mengutip E! News, Kamis 28 September 2017, saat itu juga, Direktur Wonder Woman Patty Jenkins menanggapi Cameron melalui Twitter, dengan alasan bahwa,”ketidakmampuan untuk memahami apa yang Wonder Woman setujui, untuk wanita di seluruh dunia. Tidak mengejutkan, karena dia bukan wanita. Lagipula, tidak ada wanita yang benar dan salah yang kuat.”

Melihat tanggapan Jenkins, Cameron berkata saat di wawancarai oleh The Hollywood Reporter, ia akan terus “mendukung” komentar aslinya dan berkata,”Maksud saya, dia adalah Miss Israel, dan dia mengenakan semacam kostum bustier yang sangat pas. Dia benar-benar cantik sekali. Bagi saya, itu tidak melanggar tanah. Mereka memiliki Raquel Welch melakukan hal-hal seperti itu di usia 60-an. Semuanya dalam konteks membicarakan mengapa Sarah Connor, yang diciptakan Linda pada tahun 1991 adalah, jika tidak di depan waktunya, setidaknya merupakan terobosan pada masanya. pikir itu benar-benar di depan waktunya karena kita masih belum (memberi wanita jenis peran ini)."



Sebenarnya, Cameron mengakui bahwa Hamilton “tampak hebat”, tapi tidak seperti pahlawan,”Dia hanya tidak diperlakukan sebagai objek seks. Tidak ada yang seksual tentang karakternya."



"Jadi, sama seperti saya memuji Jenkins yang mengarahkan film dan Hollywood, 'membiarkan' seorang wanita mengarahkan sebuah franchise sebagai tindakan besar, saya tidak berpikir ada sesuatu yang mengejutkan di Wonder Woman.. Kupikir itu film yang bagus. Periode, "katanya." Saya benar-benar terkejut bahwa (komentar saya) adalah sebuah pernyataan kontroversial. Itu cukup jelas dalam pikiran saya,” ungkap Cameron.

Cmeron menambahkan,”Saya hanya berpikir Hollywood tidak mengerti tentang wanita di waralaba komersial. Drama, mereka berhasil memecahkannya, tapi yang kedua mereka mulai membuat film aksi komersial besar, mereka pikir mereka harus mengajukan banding ke pria berusia 18 tahun atau laki-laki berusia 14 tahun, apa pun itu. Dengar, ini mungkin sedikit komentar sederhana dariku, dan aku tidak membukanya kembali, tapi aku akan menambahkan sedikit detail padanya, yaitu aku suka kenyataan bahwa, secara seksual, dia memiliki bagian atas. Tangan dengan karakter pria, yang menurutku menyenangkan."

