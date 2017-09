JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal penyanyi berbakat Agnez Monica, bahkan nama Agnez sendiri telah berhasil menembus kancah internasional. Baru-baru ini Agnez pun mengeluarkan sebuah single terbaru yang berjudul Long As I Get Paid dan hasilnya lagu itu berhasil disukai banyak orang. Itu pun terlihat dengan banyaknya views di Youtube.

Lantas bagaimanakah jika Agnez Mo akan merilis album barunya? Tentu, ini akan menjadi kabar yang dinantikan para penggemarnya. Dan bagi kalian yang telah menunggu kehadiran dari album Agnez Mo, dirinya secara blak-blakan menyebut bahwa 10 Oktober nanti, albumnya akan resmi dirilis.



"Album saya sebentar lagi akan keluar. 10 oktober album saya akan keluar," tutur Agnez Mo saat dijumpai di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 28 Sepetember 2017.



Tak hanya itu, dalam waktu yang sama penyanyi 31 tahun itu juga sempat memperkenalkan empat lagu terbarunya di salah satu acara peluncuran smartphone. Keempat lagu tersebut berjudul yakni Long As I Get Paid, Damn I Love You, Wanna Be Loved dan Beautiful Mistakes.



Selain itu, keputusan dirinya menyanyikan keempat lagu tersebut bukan hal yang main-main. Pasalnya, keputusan itu terjadi lantaran dirinya berdiskusi dengan tim dalam pembuatan video klip dan iklan. Itu pun telah dipikrirkan matang-matang oleh dirinya dan timnya.



Dan yang menariknya lagi, dalam keputusannya menyanyikan empat lagu terbaru itu, pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto ini dengan spesial membawa segenap tim dari luar negeri.



"Keputusan membawakan empat lagu baru ini bukan mendadak. Saat ngobrol pembuatan video klip dan iklan, kita akan membawakan lagu baru. Akan bawa tim dari sana juga (luar negeri)," tambahnya.

Di sisi lain, mengenai iklan yang menyertakannya sebagai brand ambassador, Agnez mengakui bahwa ia sendiri yang mendirectnya. Sampai-sampai untuk proses pembuatan iklannya telah direncanakan Agnez dari awal. Inilah yang membuat seorang Agnez antusias tampil dalam peluncuran smartphone terkenal itu.



Seperti diketahui Agnez Mo sendiri memang menjadi salah satu brand ambassador dari smartphone terkenal. Tak hanya Agnez Mo ada pula nama seperti Al Ghazali, Prilly Latuconsina, Afgan dan Pevita Pearce.



"Semua sudah diplan dari awal, iklan saya yang direct sendiri. Kalau tadi dibilang brand ambasssador seperti family benar banget. Pas banget launch. Sekalian saya launch lagu baru," tukasnya.

