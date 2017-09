CALIFORNIA – Serial drama Once Upon a Time sedang menjalani perombakan besar menuju season 7, yang artinya terdapat karakter baru, tempat baru dan bahkan kutukan baru.



Namun, tak hanya kabar tersebut yang menjadi sorotan publik, begitupun dengan salah satu aktornya yakni Ginnifer Goodwin dan Josh Dallas.

Meski telah meninggalkan serial tersebut, keduanya masih menikmati hidup bahagia mereka. Hal itu terlihat saat Ginnifer Goodwin dan Josh Dallas tertangkap kamera sedang berada di Los Angeles pada Selasa kemarin, dengan kedua anak mereka, Oliver (3) dan hugo (1).



Josh terlihat sedang memeluk Hugo yang bertubuh kecil dengan satu tangan dan tangan lainnya berada di bahu sang istri. Aktor gagah tersebut mengenakan kemeja biru langit dan kacamata cokelat yang terlihat elegan.



Sementara sang istri Ginnifer, yang juga pernah membintangi Once Upon a Time sebagai putri salju, mengenakan sweter cokelat dan celana Jean ketat juga sepasang sepatu bot hitam.



Mengenai perannya di serial drama tersebut, Ginnifer mengungkapkan,”Apa yang terjadi dengan keputusan pahit untuk memberi karakter ini akhir yang bahagia - dan waktunya tidak mungkin lebih sempurna untuk itu - adalah ruang bagi sebuah cerita baru untuk tumbuh dan berkembang seperti Snow and Charming's melakukan.”

Aktris berambut pendek itu juga mengatakan bahwa mungkin saja suaminya Josh akan kembali memerankan di Once Upon a Time terbaru.



“Ini hanya waktu untuk Sekali untuk berfokus pada sesuatu yang baru karena Once is "new" sangat baik,” imbuh Ginnifer.



Sebagai informasi, Josh dan Ginnifer telah menjadi pasangan sejak awal 2012 dan menikah pada April 2014, sebulan lebih sebelum Oliver lahir. Demikian dilansir dari Daily Mail, Kamis 28 September 2017.







