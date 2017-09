JAKARTA - Perjalanan bulan madu pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud rupanya belum usai. Dari Italia, Raisa dan Hamish langsung melanjutkan perjalanan ke Maladewa untuk menikmati nuansa alamnya yang eksotis.

Seperti yang terlihat di salah satu postingan Raisa di Instagram, pasangan yang baru saja meresmikan pernikahan mereka itu diketahui menginap di The Finolhu Villas. "We got a visitor this morning," tulis Raisa dalam kalimat caption.

Foto tersebut memperlihatkan sebuah villa yang langsung menghadap ke laut. Terlihat pula seekor burung pelikan yang sedang berdiri di tepi kolam renang. Burung itulah yang kemungkinan disebut 'visitor' oleh Raisa.

Menanggapi kemunculan postingan tersebut, para followers Raisa langsung terbawa perasaan. Namun untuk kali ini, bukan kemesraan Raisa dan Hamish yang jadi sorotan warganet. Mereka lebih memusatkan perhatian pada keindahan alam Maladewa yang tersaji dalam postingan tersebut.

Seperti diketahui, Maladewa memang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diimpikan oleh para pelancong. Terutama bagi mereka yang menyukai suasana pantai, Maladewa seolah memiliki daya tarik tersendiri untuk memikat wisatawan.

"Ah aku ngiler deh, ayo siap-siap ke Maldives," kata salah satu warganet yang meninggalkan jejak komentar di postingan Raisa.

