SEOUL - Ajang penghargaan film tahunan Korea, Daejong Film Awards mengumumkan nominasi kategori-kategori mereka di 2017. Nominasi dari 18 kategori tersebut diumumkan pada Jumat (29/9/2017).

Dari seluruh nominasi, The King menjadi yang paling dominan dengan 14 kategori. Film yang dibintangi Jo In Sung tersebut menjadi nominasi di kategori-kategori besar seperti Best Film, Best Actor, dan Best Screenplay.

Menyusul di belakang The King ada Taxi Driver dan Anarchist From Colony. Taxi Driver yang menceritakan kisah nyata tentang wartawan pada masa gerakan kemerdekaan Korea dinominasikan di 11 kategori, sementara Anarchist From Colony dengan 12 kategori.

Nominasi-nominasi Daejong Film Awards 2017 dipilih oleh panelis ahli dari 32 industri. Pemenang Daejong Film Awards ke-54 ini akan diketahui saat penyelenggaraan pada 25 Oktober mendatang.

Berikut daftar lengkap nominasi dan kategori Daejong Film Awards 2017 seperti dilansir Soompi:

Best Film:

"The King"

"Anarchist From Colony"

“The Merciless”

“A Taxi Driver”

“Pandora”

Best Director:

Park Jung Woo, “Pandora”

Byun Sung Hyun, “The Merciless”

Lee Joon Ik, “Anarchist From Colony”

Jang Hoon, “A Taxi Driver”

Han Jae Rim, “The King”

Best New Actor:

Kim Joon Han, “Anarchist From Colony”

Park Seo Joon, “Midnight Runners”

Min Jin Woong, “New Trial”

Byun Yo Han, “Will You Be There?”

Choi Minho, “Derailed”

Best New Actress:

Shin Eun Soo, “Vanishing Time: A Boy Who Returned”

Oh Ye Seol, “My Little Baby, Jaya”

Lee Soo Kyung, “Yongsoon”

YoonA, “Confidential Assignment”

Choi Hee Seo, “Anarchist From Colony”

Best Supporting Actor:

Kwak Do Won, “The Mayor”

Kim Yin Woo, “Anarchist From Colony”

Kim Hee Won, “The Merciless”

Bae Sung Woo, “The King”

Jung Jin Young, “Pandora”

Best Actor:

Sol Kyung Gu, “The Merciless”

Song Kang Ho, “A Taxi Driver”

Lee Je Hoon, “Anarchist From Colony”

Jo In Sung, “The King”

Han Suk Kyu, “Prison”

Best Supporting Actress:

Kim Young Ae, “Pandora”

Kim So Jin, “The King”

Kim Hae Sook, “New Trial”

Moon So Ri, “The Mayor”

Jeon Hye Jin, “The Merciless”

Best Actress:

Gong Hyo Jin, “Missing”

Kim Ok Bin, “The Villainess”

Yum Jung Ah, “The Mimic”

Chun Woo Hee, “One Day”

Choi Hee Seo, “Anarchist From Colony”

Technical Award:

“The King”

“The Villainess”

“A Taxi Driver”

“Pandora”

“Prison”

Best Planning:

“The King”

“Anarchist From Colony”

“New Trial”

“A Taxi Driver”

“Pandora”

Best Art Direction:

“Warriors of the Dawn”

“The King”

“Anarchist From Colony”

“A Taxi Driver”

“Pandora”

Best Screenplay:

“Vanishing Time: A Boy Who Returned”

“The King”

“Missing"

“Anarchist From Colony”

“A Taxi Driver”

Best New Director:

Kim Joo Hwan, “Midnight Runners”

Na Hyun, “Prison”

Shin Joon, “Yongsoon”

Uhm Tae Hwa, “Vanishing Time: A Boy Who Returned”

Yang Gyung Mo, “One-Line”

Best Music:

“Vanishing Time: A Boy Who Returned”

“The King”

“Anarchist From Colony”

“Single Rider”

“A Taxi Driver”

Best Costume Design:

“Warriors of the Dawn”

“The King”

“Anarchist From Colony”

“The King’s Case Note”

“A Taxi Driver”

Best Lighting:

“The King”

“The Merciless”

“The Villainess”

“Pandora”

“Prison”

Best Cinematography:

“The King”

“The Merciless”

“The Villainess”

“A Taxi Driver”

“Pandora”

Best Editing:

“The King”

“The Merciless”

“The Villainess”

“A Taxi Driver”

“Pandora”

