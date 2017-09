SEOUL – Drama 'While You Were Sleeping' yang diperankan Lee Jong Suk dan Suzy resmi ditayangkan SBS. Drama bergenre fantasi romantis ini pun langsung meraih rating tinggi di episode perdananya.

Mengutip Soompi, “While You Were Sleeping” mendapat respons baik dari netizen dan penikmat drama karena alur cerita yang fresh dan peningkatan akting Suzy. Penampilan Lee Jong Suk juga tak kalah. Pasangan ini kembali bisa membawa chemistry indah.

Hasilnya, rating drama ini menempati posisi dua di antara drama yang tayang pada slot Rabu-Kamis dengan nilai rating 9,2%.

"Sangat menyenangkan, bahkan untuk saya. Percaya pada saya dan tontonlah mulai minggu depan. Jadilah nyata bersama saya," kata Lee Jong Suk.

Drama 'While You Were Sleeping' bercerita tentang jaksa Jeong Jae Chan (Lee Jong Suk) bertemu dengan perempuan bernama Nam Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat masa depan melalui mimpi.

Mereka berdua bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi. Jeong Jae Chan sendiri merupakan jaksa yang pintar, namun tidak pernah tersenyum. Dia hanya bersikap lembut kepada sang adik (Shin Jae Ha).

Sementara, Nam Hong Ju memiliki masa lalu rumit, di mana dia selalu mendapat peringkat rendah di sekolah. Ayahnya memberikan kepercayaan kepadanya dengan memberikan uang 10 ribu Won jika nilainya naik. Namun, Nam Hong Ju menyalahgunakan kepercayaan sang ayah dengan memanipulasi nilai hingga membuat orangtuanya itu tidak percaya lagi kepadanya.

Awalnya, Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak dia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal di rumah dan menghindari masa depan tersebut.

Drama ini sudah tayang 27 September 2017. Penggemar drama Korea di Indonesia juga bisa menyaksikannya melalui chanel Indovision. Demikian ditulis situs Sindonews.

Baca Juga:

Nikah 31 Oktober, Song Joong Ki Diminta Jangan Bikin Song Hye Kyo Capek

Siapkan Baju Nikah, Rifky Balweel dan Anaknya Kompak Kenakan Warna Hitam

Yoon Kyun Sang Dikabarkan Bintangi Drama Baru KBS, Apa Itu?

Dewi Perssik Miliki Waktu 6 Bulan untuk Gelar Pernikahan

(tty)