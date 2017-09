YOGYAKARTA - JogjaROCKarta: International Rock Music Festival telah dimulai untuk hari pertama. Band rock GHOSS menjadi pembuka di ajang terbesar musik rock Tanah Air.

Setelah GHOSS, band rock yang tengah naik daun, Kelompok Penerbang Roket juga ambil bagian. Tampil sore hari, band yang digawangi oleh John Paul Patton, Rey Marshall, dan Igusti Vikranta ini menjadi pemanasan jelang malam puncak yang diisi oleh Dream Theater.

Mengawali penampilan, band rock yang akrab disapa KPR itu menyanyikan lagu TO. Penonton pun asik berjingkrak-jingkrak di depan panggung sebelah utara. Cuaca mendung membuat asyik penonton bergoyang tanpa harus kepanasan. Lagu Berita Angkasa, Di mana Merdeka dan Beringin Tua pun dinyanyikan secara berturut-turut.

"Thank You very much. Makasih buat Rajawali Indonesia Communication dan Supermusic Id," ucap John Paul Patton yang akrab disapa Coki ketika berada di atas panggung sambil sesekali mengambil air minum, Jumat (29/9/2017).

KPR pun terus memainkan lagu untuk menghibur para penikmat musik rock yang telah memadati stadion. Lagu Anjing Jalanan dan Mati Muda menjadi lagu penutup band yang lahir pada 2011 itu. Penonton pun kembali berjingkrak-jingkrak.

Setelah KPR, band tuan rumah beraliran metal, Death Vomit akan tampil. Setelah jeda salat Maghrib, band legendaris God Bless pun bakal membakar semangat penonton JogjaROCKarta. Kurang lebih satu jam band yang digawangi oleh Ahmad Albar (vokal), Ian Antono (gitar), Donny Fattah Gagola (bass), Abadi Soesman (kibor) dan Fajar Satritama (drum) akan membawakan 11 lagu dengan nuansa bertema etnik.

Sebagai bintang utama di hari pertama, Dream Thetaer akan tampil pada pukul 21.00 WIB. Selama tiga jam, band yang digawangi John Myung, John Petrucci, James LaBrie, Jordan Rudess, dan Mike Mangini dalam keterangan persnya memang tak sabar untuk unjuk gigi di depan penikmat musik rock Tanah Air. Ketika baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta langsung menyampaikan salam kepada penikmat musik rock Tanah Air.

