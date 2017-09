LOS ANGELES – Hollywood masih belum berhenti berusaha untuk membuat remake atau adaptasi anime-anime populer Jepang. Yang terbaru, film animasi terpopuler 2016 yaitu Your Name dikabarkan akan dibuat versi live actionnya oleh Hollywood.

Paramount Pictures telah mengumumkan akan membuat adaptasi Your Name. Untuk itu, mereka sudah menggandeng sutradara JJ Abrams untuk mengarahkan live action film karya Makoto Shinkai itu.

Abrams akan bekerja dengan Bad Robot Production miliknya bersama Lindsey Weber. Untuk memastikan nuansa dan pesan film aslinya tak hilang, versi live action Your Name juga akan melibatkan Genki Kawamura, produser versi animasinya.

Eric Heisserer dipercaya untuk menuliskan skenario live-action dari Your Name. Sebelum ini, Heisserer dikenal lewat skenario film sci-fi drama Arrival yang dibintangi oleh Jeremy Renner dan Amy Adams.

Sebagai kreator Your Name, Shinkai tak menunjukkan ketakutan karyanya akan rusak di tangan Hollywood. Sebaliknya, Shinkai membuka kemungkinan akan ditemukannya hal baru dari Your Name versi Hollywood.

“Your Name adalah sebuah film yang dibuat dengan imajinasi bawaan dari sebuah tim Jepang dan digabungkan dalam sebuah media domestik. Ketika pekerjaan seperti itu mendapat sentuhan pembuatan film Hollywood, kita mungkin bisa melihat kemungkinan lain yang kita tak sadar sebelumnya. Aki menunggu versi live-action dengan antisipasi luar biasa,” kata Shinkai seperti dilansir Hollywood Reporter, Kamis (28/9/2017).

Semua pihak pasti berharap keyakinan dan kepercayaan Shinkai pada perfilman Hollywood akan terbayar dengan sebuah film remake yang bagus. Pasalnya, selama ini Hollywood dikenal selalu gagal membuat remake anime atau cerita Jepang.

Sebelumnya, sudah ada beberapa adaptasi anime live action di Hollywood. Masih segar di ingatan bagaimana Ghost In The Shell versi Hollywood yang dibintangi Scarlett Johansson tampil mengecewakan di box office. Begitu juga dengan Dragon Ball: Evolution.

Banyak fans anime yang tidak terkesan dengan adaptasi tersebut dan adaptasi anime live action Barat tak jarang dipandang negatif. Lantas bagaimana dengan film ini? Kita tunggu saja kelanjutannya!

Your Name menjadi fenomena tersendiri setelah dirilis di bioskop Jepang 26 Agustus 2016. Your Name bercerita tentang dua remaja yang belum pernah bertemu namun kemudian bertukar tubuh dan mulai jatuh cinta. Film animasi ini bahkan sukses menembus box office dengan pendapatan mencapai 354,2 juta dolar AS.

