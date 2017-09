LOS ANGELES - Berhasil menggeser Look What You Made Me Do milik Taylor Swift dari puncak Billboard Hot 100, kini Cardi B tengah bersiap kembali membuat gebrakan dengan lagu baru. Menurut Billboard, lagu barunya itu akan lebih baik ketimbang Bodak Yellow.

Seakan sudah tidak sabar lagi untuk memublikasikan lagu barunya itu kepada publik, belum lama ini Cardi B membocorkan dengan menyanyikan sedikit lirik lagunya lewat akun instagram pribadinya.

Ketika sedang menyayikan lagu, tidak sedikit penggemar Cardi B memberikan komentar. Belum diketahui apa judul dari lagu barunya itu.

Selain lagu baru, Cardi B juga bakal merilis album baru bulan depan. Informasi tersebut diungkapnya langsung ke para penggemar ketika sedang melakukan konser di America Festival.

Cardi B merupakan penyanyi terpopuler, setidaknya lebih dari 13 juta orang dalam satu bulan yang mendengarkan lagunya. Selain unggul di Billboard Hot 100, Cardi juga berhasil mengalahkan Taylor di tangga lagu Spotify. Dia berada di posisi nomor 4 dengan sekira 1,1 juta orang yang mendengar lagu Bodak Yellow dalam sehari.

Swift turun ke angka 12, dengan sekira 740.000 orang sehari yang mendengar “Look What You Made Me Do.

Berikut ini cuplikan video Cardi B yang sednag menyanyikan lagu barunya. (san)

@iamcardib previewing some NEW music on IG Live 🔥🔥 or 👎🏽👎🏽 how's it sounding ?!

