JAKARTA – Siapa sangka Isyana Sarasvati memiliki cerita masa kecil yang cukup mengejutkan. Ia mengaku saat masih kecil adalah sosok introvert yang takut akan keramaian dan tidak pernah mau bergelut dengan keramaian.

Uniknya, sekarang Isyana harus berhadapan dengan keramaian hampir setiap hari. Semenjak tenar sebagai penyanyi, pelantun Sekali Lagi ini harus mengahadapi fans, media, atau bahkan penonton di konsernya.

“Kenal musik tuh dari kecil banget dari umur 7 tahun,udah menjadi hidup aku, music is my life, music is my language karena waktu kecil tuh aku tipikal orang yg susah berbicara sampai kayaknya untuk sosialisasi tuh sulit banget dan ternyata secara self-consciously dari kecil aku kalau lagi happy ke piano, kalau lagi sedih atau marah-marah main piano,” kenangnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).

Sadar akan tingkah anaknya yang sangat tertutup, orangtua pun langsung mengarahkan Isyana ke dunia musik. Mereka memasukkan Isyana ke sekolah musik agar bakat musiknya terus berkembang dan juga belajar cara untuk tampil di hadapan banyak orang.

Pilihan orangtua Isyana saat itu sangat tepat. Isyana banyak mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara menjadi seorang performers yang harus siap menghilangkan sisi introvert yang ada di dalam dirinya.

“Aku semakin lama semakin merasa tidak takut dengan keramaian karena waktu kecil mungkin takut banget ya, memang tipikal yang kayak gitu ya introvert. Tapi sekarang kayaknya aku lebih bisa berekspresi juga di depan kamera. Terus enggak terlalu malu lagi di depan orang. Tapi itu juga berkat aku sekolah musik sih karena kan di sana kita diajarin how to be a musician and performer,” ucapnya.

Kariernya di dunia musik Indonesia pun semakin meningkat. Isyana kini menjadi salah satu musisi yang paling ditunggu karya-karya terbarunya. Setelah dua tahun tidak mengeluarkan album, Isyana akhirnya memberikan kabar bahagia bagi para Isyanation, sebutan untuk penggemar Isyana Sarasvati. Hari ini, Isyana resmi meluncurkan album terbarunya yang diberi judul “Paradox”.

(aln)